Juan Luis y Angie se excitan más de la cuenta en 'First Dates': "Apaga la luz y que sea lo que Dios quiera"

Juan Luis y Angie se sintieron muy a gusto el uno con el otro durante su cita en 'First Dates'. Ella, colombiana de vacaciones en España, se presentó al programa para conocer a alguien y no se esperaba que la cosa fuese tan bien. Después de cenar, acudieron a la sala íntima para dejarse llevar y la voz en off de Carlos Sobera lo decía todo: "Juan Luis notó un fuego instantáneo que él llamó amor", mientras en imágenes veíamos cómo le miraba el culo a ella y se secaba el sudor de la frente.

Juan Luis y Angy, en 'First Dates'

La voz en off continuaba: "Pero ahora, al conocerse, ese fuego lo comparten los dos. No sé si será amor o solo pasión, pero de cualquier forma, los dos están disfrutando en la hoguera". Y es que la química entre ambos era innegable. Seguían bailando, abrazándose, rozándose... Él en concreto no paraba de soplar y morderse el labio dejando clara su excitación. "Apaga la luz y que sea lo que dios quiera", llegó a decir en los totales a cámara el comensal, confesando "que esos movimientos a mí... Ay, Dios mío, ¡qué calor! Estoy ardiendo ahora mismo".

Siguieron los roces y las caricias, pero sobre todo dio comienzo el perreo. Juan Luis no daba crédito de lo que estaba viviendo, llegando a declarar: "Yo por mí, besarla más, más y mucho más". Y sueño cumplido, pues comenzaron los besos entre ambos dejando claro a todos los espectadores lo bien que se lo estaban pasando en esa cita a ciegas.

"Que te como, que te como"

En el momento de la decisión final, ella reconoció haberlo pasado "súper bien", y él declaró: "Oh, yo igual o mejor. Me pones nervioso. Que te como, que te como". Y llegó la pregunta de si les gustaría tener una segunda cita: "A mí sí, porque me ha encantado y es lo que estoy buscando", declaró él, siendo una respuesta similar a la que estaba a punto de dar ella: "A mí sí, me ha gustado mucho la personalidad que tiene, es muy explosiva". Juan Luis, emocionado por lo que estaba viviendo, dijo a cámara: "Que vengan los bomberos que estoy ardiendo".