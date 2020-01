Mabe, en 'First Dates': "En la cama soy como '50 sombras de Grey', pero la parte cañera"

Noche de pasión para Mabe y Alejandro, al menos sobre el papel. Los dos comensales, él fisioterapeuta sevillano residente en Málaga, ella monitora de fitness gaditana, llegaron a 'First Dates' con ganas de charlar y conocer al amor de su vida, o lo que surgiese. Rápidamente, la conversación derivó sobre las prácticas sexuales preferidas de cada uno y Mabe no se escondió a la hora de definir su estilo.

Mabe y Alejandro, en 'First Dates'

"¿Qué se me da mejor en la cama? La dominación puede ser una cosa, la provocación puede ser otra...", dejaba caer la andaluza. Alejandro confesó que a él también le gustaba la provocación "pero con sensualidad". El chico le veía potencial a la cita: "Hablamos de gimnasio, de dieta, del tema sexual... Tenemos puntos en común y yo creo que le gusto", aseguraba ante las cámaras.

Mientras, en la mesa, Mabe iba más allá con sus gustos y preferencias: "Yo soy como '50 sombras de Grey'". "Pero no la sumisa", replicaba Alejandro. "No, no, la parte cañera", dejaba claro la gaditana. Sin su cita delante, confesaba que no le gustaba "nada" ser sumisa y que en una pareja buscaba el equilibro: "Me encanta dominar, pero a él se le ve muy sumiso, y en una pareja tiene que ser vis a vis".

No hay mariposas

Llegada la hora de la verdad, Alejandro confiaba en tener una segunda cita: "Creo que tenemos mucho en común y podemos seguir charlando e intercambiando dietas y entrenamientos", decía tímido. Nada convenció a Mabe: "A mí me ha faltado un feeling, una chispa o algo. Buscaba uno con más salero". Alejandro recogió la negativa con una sonrisa: "Yo creo que arte tengo, pero parece que no suficiente para ti, que eres demasiado cañera".