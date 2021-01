Juan Muñoz revela el motivo de la separación de Cruz y Raya: "Me había perdido la infancia de mi hijo"

Fue uno de los dúos cómicos de mayor éxito de nuestro país hasta que, en 2007, Cruz y Raya anunciaron su separación definitiva. Parecía que desde entonces la relación de ambos humoristas había sido cordial. Sin embargo, a principios de enero, Juan Muñoz cargaba duramente contra el que fuese su compañero, José Mota. Tras ofrecer públicamente sus disculpas, ahora Muñoz ha concedido una entrevista para explicar los motivos por los que se rompió el dúo.

José Mota y Juan Muñoz

Pese a que Mota aceptó las disculpas del que fuese su pareja artística, la ruptura del mítico Cruz y Raya aún no parece haber terminado de dar que hablar. Casi 14 años después de esta disolución, Muñoz ha querido explicar al mundo mediante una entrevista en El Español cuál fue el auténtico motivo por el que ambos cómicos dejaron de trabajar juntos: "Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder".

El exconcursante de 'Tu cara me suena' confesaba que fue él quien tomó la decisión de dejar la televisión, mientras que José Mota decidió continuar. "Ya tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida acomodada y tranquila", mencionaba en la entrevista en la que explica que decidió parar, dejar de vivir como una "estrella del pop" y optar por un trabajo en el teatro que le ofrecía la posibilidad de pasar más tiempo con su familia. "Todo tiene su época, todo tiene su momento", concluía.

La leyenda negra de Juan Muñoz

Desde que el dúo se separase en el año 2007, los rumores siempre habían apuntado a que el motivo de la ruptura fue el supuesto problema con las drogas de Juan Muñoz. Algo que el cómico ha aprovechado para desmentir: "Te voy a reconocer que fumaba muchos petas, pero nada más. Y lo dejé", explicaba.

"De repente tenía dinero y libertad. Nunca había vivido mi juventud, así que llegué a Madrid y no es que no saliera, es que no entraba", reconocía, pero aclarando que nunca había tenido un problema de drogadicción: "Encima el nombre de 'Cruz y Raya' daba mucho juego para que yo fuese 'la Raya'", bromeaba.