Juana no ha sido "enchufada" en 'MasterChef': Así funcionan los castings del programa

'MasterChef' es sin duda el espacio de más éxito de la parrilla de Televisión Española. En su octava edición el talent show culinario no deja de encadenar máximos de audiencia pero pese a ello no se encuentra exento de polémica, en este caso por el casting del mismo. La expulsión de Saray, una de las participantes más polémicas que ha tenido el formato a lo largo de su historia, desató infinidad de rumores en redes sociales después de afirmar que no se había presentado al proceso de selección abierto por Shine Iberia. ¿Cómo pudo entrar entonces al programa? ¿Hubo algún tipo de "tongo"? Evidentemente no, ella sí tuvo que superar todas las fases establecidas por Shine Iberia.

Juana en 'MasterChef'

Muchos acusaron a la productora de haber "colado" a Saray en el programa, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como se explicó desde la productora, un equipo del programa descubrió en el perfil oficial de Instagram una imagen de un plato que esta había cocinado en su hogar y en el que había etiquetado al programa. Por ello, desde Shine Iberia se la invitó a participar en las pruebas presenciales y fue entonces cuando sí logró superarlas y entró en el programa como cualquier otro aspirante. En definitiva, no había tongo de ningún tipo, la polémica aspirante sí tuvo que luchar con sus cocinados para lograr hacerse un hueco en las cocinas del concurso culinario.

La conexión de Juana y Shine Iberia

Pues bien, algo similar parece que ha ocurrido con otra de las concursantes más conocidas de la octava edición del programa: Juana. Una imagen de la aspirante más mayor de esta temporada ha desatado una gran polémica que evidentemente también tiene una explicación lógica. Las alarmas de muchos saltaron cuando en el perfil de Instagram de Huga Rey, estilista de 'MasterChef' y hermana de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, se veía a Juana. Lo que sorprendió a muchos es que la instantánea fue posteada en el año 2018 y por el texto adjuntado por Rey, era evidente que ambas se conocían. "Cuando G pasa a saludar a Juani...", escribió esta en la imagen en la que veíamos a su mascota junto a la ahora participante del programa. En la publicación también podíamos leer "Chus Lampreave sigue en la portería de casa", el nombre de la actriz que los jueces también utilizan muchas veces para llamar a Juana en el programa.

Juana en la imagen posteada por Huga Rey

La verdad sobre su selección

Muchos acusaron a Shine Iberia de "colar" a la participante en el talent show, pero al igual que sucedió con Saray, eso no fue así. Como es habitual en todos los procesos de castings en cualquier programa de televisión, más allá de contar con candidatos inscritos directamente al formulario facilitado por la productora, un equipo de casting de Shine Iberia en este caso se encarga de realizar una búsqueda activa de participantes en redes sociales o mediante a personas conocidas que estén involucradas en el mundo culinario. En definitiva, la intención de los responsables del espacio es en todo momento amplificar el espectro de candidatos utilizando otras vías de captación más allá del proceso de inscripción directa. De esta forma, es posible llegar a un número de perfiles mucho mayor, logrando así una diversidad de participantes cada vez más amplia.

Es precisamente lo que sucedió con Juana, a la que se le propuso participar en el casting de 'MasterChef'. Al igual que el resto de candidatos, esta tuvo que complementar su formulario, presentarse al casting con un plato elaborado por ella misma e ir superando las diferentes fases tras pasar las pruebas propuestas por el equipo de la productora. En ningún momento hubo ningún tipo de ventaja en su caso, ni en el suyo ni en el de ningún participante que haya sido captado por este proceso de selección paralelo a la inscripción directa. Además, desde la productora se deja muy claro que tanto en su caso como en el de cualquier participante siempre el requisito indispensable es que tenga cualquier tipo de vínculo con la cocina, nunca se opta por aspirantes que no sepan cocinar o no tengan afición por el mundo culinario. En definitiva, ni en el caso de Saray ni en el de Juana hubo ningún tipo de tongo, ambas formaron parte de un proceso habitual en los castings televisivos que se utiliza tanto en 'MasterChef' como en cualquier otro talent show de la pequeña pantalla.