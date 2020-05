Fidel, expulsado de 'MasterChef' tras un un giro histórico en su mecánica

'MasterChef' vivió este lunes 11 de mayo una de sus entregas más impactantes y es que el talent show culinario de TVE y Shine Iberia expulsó a Fidel con una mecánica nunca utilizada hasta ahora; algo que sorprendió a muchos y que indignó a otros tantos. Pero antes de ese momento se vivieron dos pruebas de infarto en las que no faltaron las disputas y los nervios. Entre todo lo que pudimos ver, cabe reseñar un agrio enfrentamiento entre Juana y Michael y un broncón por parte de Samantha a algunos de los concursantes del espacio durante la realización de la prueba de exteriores en Euskadi.

Michael y Juana en 'MasterChef'

Así fue la primera prueba

La noche empezó con la tradicional "caja misteriosa" que consistía en empanar, rebozar, freír con harina, hacer tempura y gabardina en 45 minutos. De ella salieron victoriosos Juana, Jose Mari y Ana. Estos dos últimos fueron los que mejor hicieron la prueba y por ello se batieron en un nuevo duelo del que salió victorioso Jose Mari, convirtiéndose así en el inmune de la semana. Tras este primer reto todos se desplazaron hasta Bermeo para cocinar algunos platos típicos de la zona, basados fundamentalmente en elaboraciones a la parrilla, Marmitako y pastel vasco. Lucharon en dos equipos: el azul capitaneado por Juana y formado por Sara Lúa, Sonsoles, Jose Mari, Michael y Teresa y el equipo rojo capitaneado por Fidel junto a Andy, Ana, Luna, Iván y Alberto.

Así fue la prueba de exteriores

Tras una elaboración desastrosa (según el propio jurado) en la que hubo problemas en todos los platos que tenían que elaborar, el equipo rojo fue el elegido para disputar la temida prueba de eliminación. Pese a ello, el equipo azul también vivió problemas, aunque en este caso especialmente entre sus componentes y es que Ana Lúa y Juana no dudaron en cargar contra Michael y dejaron muy claro que no se fían de él. "Este no es trigo limpio", llegó a afirmar la veterana del grupo a Samantha Vallejo-Nágera, que no daba crédito a las palabras de la concursante, evidenciando la mala sintonía que existe a día de hoy entre ellos.

Teresa y Fidel, en 'MasterChef'

Iván se queja: "No lo veo justo"

Ya de vuelta a las cocinas, los jueces revelaron las dos grandes sorpresas que escondía esta prueba. Por un lado, Jose Mari como inmune pudo elegir qué ingrediente debía cocinar cada concursante con el delantal negro. Lo que este no podía imaginar es que ellos no iban a cocinar los platos con los que se jugaban la permanencia, lo harían los aspirantes salvados. Cada uno de ellos debía "representar" en la cocina a un nominado, de forma que su plato era el peor, su representado sería expulsado. De esta forma, Jose Mari cocinó representando a su gran enemigo Iván, Juana a Alberto, Teresa a Fidel, Sonsoles a Luna, Michael a Ana y Sara Lúa a Andy. Este reto indignó a muchos de los seguidores del formato en redes sociales y también a algún concursante como Iván, que no dudó en afirmar que consideraba "injusto" que pudiese ser expulsado por una elaboración que no había hecho él mismo.

Un plato... con corazón

Pese a ello, este no fue expulsado, ni tampoco Alberto ni Ana y es que las elaboraciones de sus representados fueron elegidas como las mejores de la noche. No corrió la misma suerte Fidel, que terminó resultando el expulsado de la noche por el jurado. El plato con un corazón que tuvo que cocinar Teresa era "incomible" según estos, lo que provocó que su representado fuese eliminado del formato. Mientras que la aspirante no podía dejar de llorar al sentirse plenamente responsable de lo sucedido, el jurado le echó en cara a Fidel que en ningún momento realizó ningún tipo de indicación a esta para ayudarla. Este por su parte, en el programa no dudó en afirmar que la estaba viendo segura de si misma y se fió de su criterio culinario. Pese a ello, en redes sociales este afirmó: "¡Yo no entender por qué no salgo hablando en la prueba de eliminación! Gracias a las universidades de edición de vídeo por tan buenos alumnos". Finalmente, en la misma red social calificó su paso por el programa como "una maravillosa experiencia" y no dudó en pedir a TVE "que si me pone en alguna serie, de reportero o algo parecido en un programa, yo feliz".