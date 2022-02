Después de ganar 'MasterChef Celebrity 6', Miki Nadal y Juanma Castaño vuelven a meterse entre fogones. En este caso, ambos rostros serán los encargados de conducir 'Cinco tenedores', un formato que fusiona entrevistas y cocina que llegará "muy pronto" a Movistar+. Su complicidad demostrada en la pequeña pantalla, así como el triunfo en el mencionado talent, les han servido para enfrentarse a este nuevo reto.

Juanma Castaño y Miki Nadal, en 'Cinco tenedores'

Sin perder el humor que los caracteriza, ambos competirán en la cocina, a la vez que hacen entrevistas a reconocidos personajes. Se trata de una competición en equipo, por lo que cada presentador cocinará junto a una celebridad, con el fin de seducir el paladar de otra estrella. Este formato de entretenimiento es una coproducción entre Movistar+ y Shine Iberia.

La primera temporada, que contará con seis capítulos, tiene una mecánica establecida. Tras dejar de utilizar los cuchillos, todos los cocineros y el invitado disfrutarán de una distendida velada en la que intercambiarán confidencias y degustarán los platos. Al final de la jornada, se descubrirá quiénes han sido los mejores chefs de 'Cinco tenedores'.

Una relación que no empezó con buen pie

No todo ha sido humor en la relación entre Miki Nadal y Juanma Castaño. Aunque la pareja muestra gran magnetismo ahora, la relación parecía no ser del todo buena antes de que comenzase el talent culinario. De hecho, durante su paso por el programa, los cuchillos volaron: "He venido a 'MasterChef' a devolverle a Miki Nadal todo el mal que me ha hecho él en la vida", llegó a decir el periodista deportivo. Sin embargo, les permitió limar asperezas: "Juanma, que somos amigos, que te perdono. Si llego a la final, que sea con él. Sería un sueño", dijo el humorista.