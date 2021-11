La 1 de Televisión Española emitió la final de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity' la noche del lunes 29 de noviembre, en la que Juanma Castaño, Belén López, David Bustamante y Miki Nadal pelearon por ganarse las preciadas chaquetillas con las que podrían competir en el duelo final. Un objetivo que, en primer lugar, alcanzó Castaño, a quien se sumó Nadal en la prueba de exteriores, momento en el que el humorista fue incapaz de contener las lágrimas por la emoción.

Belén López abraza a Miki Nadal en 'MasterChef Celebrity 6'

El humorista logró triunfar en la prueba de exteriores frente a sus compañeros López y Bustamante, momento en el que recibió la chaquetilla con su nombre bordado, lo que lo identificaba como duelista de la temporada. "No me lo creo", confesaba el aspirante, de quien Pepe Rodríguez elogió el hecho de que hubiera "estado grande" a lo largo del reto. "Llegar a estas alturas del programa te hace sentir que no lo haces del todo mal, tanto en tu vida laboral, como en la personal, y eso emociona también, me gusta", valoraba el aragonés, ante las cámaras del programa.

"¿A quién le quieres dedicar esta chaquetilla?", quiso saber entonces Samantha Vallejo-Nágera. "A toda la gente que se alegra de que lo haya conseguido", confesó el aludido, quien tuvo muy en cuenta el apoyo de Dabiz Muñoz, al igual que "a mi pequeña Carmen", su hija, a quien "le prometo que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, a pesar de las dificultades y que voy a darlo todo". Unas palabras tras las cuales Nadal se derrumbó, al borde de las lágrimas, momento en el que recibió el abrazo de su compañera López. "Me he emocionado un poquito, porque me he acordado también de mi madre, que murió hace unos meses, y estaría muy contenta también. Pero espero emocionarme mucho más si gano", explicó el aspirante.

¡Felicidades! @NadalMiki consigue la segunda chaquetilla y se convierte en el segundo duelista de la gran final de #MCCelebrity 6 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/egz7k7n6Wd — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2021

"Os llevo para siempre en mi corazón"

David Bustamante, Belén López y Miki Nadal, tras la prueba de exteriores de la final de 'MasterChef Celebrity 6'

Al igual que Nadal, Bustamante también fue presa de la emoción, incluso nada más terminar el cocinado de la prueba. El cantante rompía entonces a llorar, antes de fundirse en un abrazo con un orgulloso Jordi Cruz: "no estoy llorando de tristeza, sino de alegría, porque he puesto el broche de oro que quería y merecía después de todo el esfuerzo que he hecho durante todo el programa y necesitaba algo así", reconocía el cántabro.

Asimismo, después de que Nadal recibiera la chaquetilla, Cruz se dirigió a Bustamante, al ser consciente de "lo importante que era para ti ganar la chaquetilla y sé que habrías hecho un gran duelo final". El artista, feliz, quiso lanzar entonces unas cariñosas palabras al equipo, que se mostró tan emocionado como él. "Estoy feliz, creo que es justo y quería aprovechar para dar las gracias a todas las personas que hacéis este programa, porque hacéis magia. Esto se convierte en una familia y he hecho muchas cosas en mi vida, pero esto es lo más alucinante", alabó Bustamante, tras lo cual recalcó que "os llevo para siempre a todos en mi corazón".