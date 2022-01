Juanma Castaño visitó el plató de 'El hormiguero', donde Pablo Motos quiso preguntarle sobre distintas cuestiones. El ganador de 'MasterChef Celebrity 6' contó cómo vivió su participación en el talent culinario: "Yo era de los peores con diferencia, fui encontrándome poco a poco bien. Sorprendentemente empecé a cocinar rico y me planté en la final", aseguró.

Juanma Castaño, en 'El hormiguero'

Castaño tiene una larga trayectoria a sus espaldas en el terreno del periodismo deportivo, sin embargo, ahora también es conocido por otro tipo de público. "Los periodistas deportivos solemos caer, en cierto modo, un poco mal y ahora me siento extraño porque la gente se comporta muy bien conmigo. En el supermercado, las señoras se acercan para ver qué llevo en el carro de la compra", afirmaba.

Además, el periodista aclaró cuál es la relación con la competencia. "Me llevo bien, no tengo grandes problemas. Antes había esa batalla de las 12 de la noche, por ver quién tenía al futbolista, pero eso ya no pasa porque los equipos no dejan venir a los futbolistas, no tenemos una competencia tan directa". Castaño también se pronunció sobre la polémica con Ibai Llanos.

"Yo no me cabreé con Ibai, solo faltaba. Yo con lo que me cabreé es con que Messi, después de veintipico años en España, vaya a París y solo dé esa entrevista a Ibai". Castaño expresó su enfado con la actitud del futbolista, ya que los periodistas ni si quiera pudieron "entrar en la rueda de prensa".

El asturiano tampoco tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar sobre su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "No ha estado nunca en mi programa, ha estado en todos los demás programas menos en el mío. Sé que no se va a arreglar porque se ha intentado por muchas vías, y es mejor no tocar ese tema. Me gustaría sentarme con él y decirle qué le pasa, pero no da esa oportunidad". Además, zanjaba el tema con unas palabras muy claras: "Florentino es muy poderoso, pero yo sigo currando".

Su recuerdo de Verónica Forqué

Juanma Castaño y Verónica Forqué coincidieron en la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'. El periodista relató cómo vivió la noticia de su fallecimiento: "Mis tres meses con ella fueron fantásticos. Ella estaba feliz, nos adorábamos mutuamente. Verónica se fue del programa porque tuvo covid, lo sé porque me lo pegó a mí con un beso. Entonces, no se puede decir que se fue deprimida, porque estaba feliz y ahora lo que pido es el máximo respeto para su figura", concluía.