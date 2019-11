'Juego de Tronos' desvela una visceral escena eliminada de la Batalla de Invernalia

'Juego de Tronos' volverá a la vida el 3 de diciembre con la publicación de la octava temporada en formatos domésticos. Tras la división generada por esos seis episodios finales, la edición definitiva de la serie puede rebajar un poco las tensiones con su abundante material adicional, que incluye comentarios de los responsables, un inédito especial comandado por Conan O'Brien y, sobre todo, escenas eliminadas que permitirán adentrarnos de nuevo en el universo de la serie de HBO.

Sansa y Arya en 'Juego de Tronos'

En una de esas secuencias jamás vistas, que ha sido publicada por Entertainment Weekly, podemos disfrutar de dos minutos de tensión en las catacumbas de Invernalia. En ese lúgubre espacio tuvo lugar uno de los momentos más terroríficos de "La larga noche", el tercer episodio de la octava temporada, en el que las fuerzas del Rey de la Noche se disponían a hacerse con el bastión de los Stark.

La llegada del antagonista provocó el levantamiento de los cadáveres lapidados en esos subterráneos, donde se encontraban escondidos los humanos que no participaban en el enfrentamiento bélico. Entre ellos, Tyrion, Sansa, Missandei y Gilly, que no median palabra en estos planos inéditos, pero que sí ahondan en la inmersión en el terror que apenas pudimos ver durante la emisión original. Sin embargo, al tratarse de contenido que no pasó el corte, se puede apreciar que los efectos visuales no están rematados, al igual que el sonido.

Mucho por venir

A pesar de la cancelación de la precuela protagonizada por Naomi Watts, cuyo piloto no terminó de convencer a HBO, la puesta en marcha de 'House of the Dragon' garantiza la continuidad de la franquicia en la plataforma estadounidense. Además, cabe recordar -aunque a estas alturas ya parezca más una quimera que una realidad-, que George R.R. Martin tiene pendiente la publicación de las dos últimas novelas de la saga: "Vientos de invierno" y "Sueño de primavera".