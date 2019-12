Kaley Cuoco publica su primera imagen en 'The Flight Attendant', su proyecto tras 'The Big Bang Theory'

Todavía sin conocer la triste noticia de que 'The Big Bang Theory' llegaba a su fin, Kaley Cuoco anunciaba en 2017 que iba a embarcarse en un nuevo proyecto empresarial. La actriz decidía así crear su propia productora, Yes, Norman Production, con la que, además, daría rienda suelta a un nuevo proyecto, 'The Flight Attendant'. Pues bien, dos años después y habiéndose despedido de Penny, la intérprete ha publicado su primera imagen la la ficción.

A través de su Instagram, Cuoco colgaba el fotograma, que deja adivinar cuál será el uniforme de su personaje y en el que hace gala también del famoso moño que tanto hemos podido ver mientras interpretaba a la protagonista de 'The Big Bang Theory'. El post ha tenido miles de reacciones, tanto de compañeros de profesión como de fans del libro, que están expectantes de comprobar cómo han adaptado la famosa novela.

Y es que, 'The Flight Attendant' está basada en el libro homónimo de Chris Bohjalian, el cual narra la historia de Cassandra Bowden, una azafata de vuelo con problemas con el alcohol que se despierta en una habitación de Emiratos Árabes, tras una noche de borrachera, junto a un cadáver. Ahí comenzará el periplo de la joven para intentar recordar qué paso exactamente esa noche y, más importante, para demostrar su inocencia, ya que el FBI irá tras ella.

Para 2020

La serie se estrenará en 2020 y formará parte de HBO Max, el servicio de vídeo bajo demanda propiedad de WarnerMedia Entertainment. Cuoco recupera así la que fuera su casa durante estos años, ya que Warner Bros. Television era la productora de 'The Big Bang Theory'. "No podría estar más emocionada de continuar esta relación increíblemente colaborativa y gratificante", expresaba la actriz el pasado julio sobre el proyecto, en el que trabaja codo con codo con Sarah Schechter, de Berlanti Productions; Suzane McCormack y Steve Yockey.