Karina confiesa sus apuros económicos: "Me han cortado la luz en varias ocasiones"

El 16 de enero, Karina visitó 'Sábado deluxe' como invitada y como becaria del programa, pues se encargó de presentar a los chicos de 'La isla de las tentaciones 3'. La cantante afirmó que, a pesar de llevar mucho tiempo dedicándose a la música, las circunstancias en su vida han tenido "muchos altos y bajos". Aunque fue una artista que ganó bastante dinero aseguró que eso "no dura" porque "hay muchos años que no se trabaja, que no te llama nadie o te llaman para cosas pequeñitas y se te va el dinero en los viajes, los hoteles...".

Karina en 'Sábado deluxe'

La intérprete de "El baúl de los recuerdos" explicó que había tenido varios momentos de apuros económicos a lo largo de su vida, de hecho la cantante vive de alquiler actualmente: "Me han cortado la luz en varias ocasiones por falta de pago", aseguró la invitada de 'Sábado deluxe', quien tuvo que apretarse el cinturón en más de una ocasión. No obstante, Karina supo reinventarse cuando comenzó la pandemia por el coronavirus y se convirtió en influencer donde ha conseguido reunir más de 49.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Además, la artista no descarta hacer proyectos más allá de la música como presentar un programa, actuar en 'La que se avecina' e incluso participar en un reality de Telecinco: "No iría a 'Supervivientes', que se pasa muy mal, paso mucha hambre, pero a un 'Gran Hermano VIP' sí que me presentaría", afirmó la intérprete. De todas formas, Karina no pierde el tiempo y se encuentra inmersa en una autobiografía que podría convertirse en miniserie en un futuro.

¿Vendió su vestido de Eurovisión?

Karina explicó que en los años 80 un coleccionista estuvo interesado en comprar el traje que utilizó en el Festival de Eurovisión de 1971 por 30.000 pesetas, pero nunca lo vendió, ni siquiera en sus peores momentos: "Hay dos cosas de las que no me desprendería jamás. Una de ellas es el vestido de Eurovisión y el otro es el diploma de Eurovisión donde acredita que fui segundo puesto", afirmó la cantante.