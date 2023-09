Karina desmiente que quiera abandonar 'GH VIP 8': "Lo que pasa es que me veo limitada"

Por Almudena M. Lizana |

El jueves 21 de septiembre de 2023, los concursantes de 'GH VIP 8' vivieron sus primeras nominaciones. Tras ellas, Alex Caniggia, Karina, Luca Dazi y Zeus Montiel salieron a la palestra. Algunos de los concursantes nominaron a la cantante indicando que ella había pedido salir nominada, cosa que Karina desmintió en pleno directo.

Luca Dazi y Karina en 'GH VIP 8'

. Me nominan porque me ven, efectivamente, que yo no tengo la agilidad y la colaboración, que lo digo públicamente, de estar en la casa, de fregar platos, de barrer...", comentaba Karina, dejando así en mal lugar a Marta Castro , quien

El 24 de septiembre de 2023, 'Socialité' informaba de que Karina había activado el protocolo de abandono en 'GH VIP 8'. "No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil", habría dicho la artista. Sin embargo, minutos después la propia Karina también lo desmentía durante una conversación con Luca Dazi.

Muy clara

"Hombre, quererme ir no. Lo que pasa es que me veo limitada, limitada de mis piernas y mi pie, pero de quererme ir no, yo estoy súper a gusto", decía muy segura Karina en el canal 24h de 'Gran Hermano VIP', mientras el tiktoker se levantaba del sillón en el que estaba conversando con la cantante de "Las flechas del amor".