En medio del caos y la tensión generada en torno a Oriana Marzoli, tras la "tentación" del programa de ver a su novio a cambio de dinero, la gala de 'GH VIP' del martes 19 de septiembre vivió un cierto "remanso de paz" de la mano de Karina. La cantante fue la elegida por la organización para estrenar la curva de la vida de esta edición, en la que la jienense no pudo contener el llanto al repasar algunos momentos de su vida, al igual que desveló la razón que la había llevado a formar parte del reality.

Karina, emocionada al hablar de su vida en 'GH VIP 8'

"Tuve una infancia preciosa", aseguró la artista, en el comienzo de su exposición, en la quey que compartió con su madre. Mientras,con sus padres y hermanos que el programa iba mostrando en un pantallón, en una charla en la que obvió su pasó por Eurovisión, entre otras cosas, "porque sería larguísimo el tema, tengo vida para aburrir".

La cantante recordó su primer contrato discográfico, después de que un directivo escuchase su voz en un jingle publicitario: "Tengo quince años maravillosos. Grabo canciones maravillosas y soy número uno en España y en América". "Fueron años preciosos. No te lo podría describir con palabras, pero no supe bien gestionar la vida artística. Es muy difícil cuando una persona es muy joven", confesó la cantante, quien recordó al "grupo de personas importantísimas" que entonces la habían acompañado, hasta que decidieron no renovar su contrato.

???? Si te has deshidratado con este mensaje de la hija de Karina ????



Karina, estás siendo un regalo ???? #GHVIPLimite1 pic.twitter.com/5gDahnFLBe — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

"Eres muy buena y muy bonita"

Al mencionar el nacimiento de Azahara, su primogénita, el programa sorprendió a Karina con un cariñoso mensaje de su parte, que hizo llorar a la concursante: "Estamos todo el día viéndote, no estás solita. Estás sembrada, eres muy buena y muy bonita. Voy como un palomo por la vida del orgullo que tengo de mi madre. Solo le pido a dios todos los días que me parezca a ti un poquito. Te queremos muchísimo, sigue así".

Tras repasar otros momentos de su vida, entre los que destacó el nacimiento de su segunda hija, Karina mencionó el de sus nietos, especialmente la segunda, Ana: "Está un poquito mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena". "Y por ese motivo estoy aquí, para ayudar a mi hija a que pueda buscar médicos mejores para la chiquilla", desveló la concursante. Un emotivo recorrido que la cantante, entre lágrimas, terminó "en alto, porque ya estoy aquí y que me queréis mucho y os lo agradezco mucho".