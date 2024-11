Por Pablo Fernández Pérez |

Desde que TVE fichó a David Broncano y colocó 'La revuelta' en el access prime time, las comparaciones con su competidor en Antena 3, 'El hormiguero', no han parado. Desde un principio se ha cuestionado si un invitado podría ir primero a un programa y luego a otro, brecha que ya rompió Ana Mena, y, especialmente, si es algo que a Pablo Motos le sentaría bien. Las bromas sobre esta cuestión son recurrentes, y se han vuelto a repetir una vez más en la noche del 7 de noviembre.

Mario Casas en 'El hormiguero'

En esta ocasión, el invitado era Mario Casas . El punto fuerte llegó cuando las bromas de 'El hormiguero' comenzaron, ya que a élque al de Broncano.

"A nosotros nos da igual que la gente vaya antes allí que aquí, nos da exactamente igual", aseguró David Broncano, a lo que Mario Casas contestó con un comentario que incendió las redes: "Ah, perfecto. A ellos creo que no, ¿eh?". "Ya, a ellos ya sé que no, pero a nosotros sí", comentaba el presentador entre risas por las palabras que acababa de decir el actor.

La insistencia de Broncano

El presentador quiso reincidir en el tema antes de cerrarlo para que quedara todo claro y, probablemente, para que no surgiera más rivalidad de la que ya hay con el programa de Antena 3. "A nosotros nos da igual, esto está abierto, podéis ir allí antes, aquí después, no venir", señalaba el cómico, y Casas contestaba: "Además, si dices algo y ya has quedado, pues hombre, tienes que quedar bien". Broncano concluyó: "Por supuesto, claro, claro. Es un excelente programa, además".