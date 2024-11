Belén Esteban estuvo a punto de cancelar su visita a 'El hormiguero' horas antes de la emisión

Por Pablo Fernández Pérez |

La visita de Belén Esteban a 'El hormiguero' fue un auténtico revuelo y supuso un hito al ser la primera vez que se invitaba a la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' al programa de Pablo Motos. Esa entrevista nos dejó momentazos, pero casi nos quedamos sin ellos, ya que la propia Belén Esteban ha desvelado en su programa de Quickie que estuvo a punto de cancelar su visita horas antes de asistir.

Belén Esteban y Pablo Motos en 'El hormiguero'

"Mira, por la tarde yo estaba...", empezaba diciendo Esteban, quien expresó su: "Dije 'no voy', porque,...". Sin embargo, parece ser que la colaboradora recibió una llamada que fue decisiva:

"Yo iba temblando porque no conocía el plató, que a mí me da mucha inseguridad, y no conocía a Pablo", confesaba la colaboradora, y después aseguraba que todo el equipo de 'El hormiguero' fue encantador, y que le dieron un camerino "con jamón bueno y queso bueno". Kiko Hernández, allí presente en 'Ni que fuéramos', insistía en la llamada de Salvador: "¿Qué te dijo para convencerte?", a lo que Esteban contestaba: "Que tenía que ir. Dice: 'Belén, yo solamente te digo que no te vas a arrepentir. Mira, yo todos los jueves me voy a mi casa a Barcelona, pero este jueves me voy a quedar porque vienes tú'. Y me dio mogollón de seguridad eso que me dijo".

Los nervios en 'El hormiguero'

Belén Esteban hizo bastante hincapié en lo nerviosa que estaba antes de salir al plató. "Os juro que el corazón me latía... no os lo imagináis (...) y ya cuando me presenta y yo abro esas cortinas de plástico, el corazón no podía más". Sin embargo, comentó que las bromas con Motos sobre su invitación y sobre su paso por Telecinco hicieron que se tranquilizara todo. "Cuando yo le dije que había tardado 19 años en invitarme, él me dijo: 'Hombre, es que no podías venir porque estabas en la otra cadena', y yo le dije: 'Hombre, ha venido Paz Padilla', ahí ya... muy bien, muy bien".