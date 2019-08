'Karlos Arguiñano en tu cocina' cambia de nombre y pasa a llamarse 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'

Karlos Arguiñano vuelve una temporada más a la televisión y lo hace con importantes cambios más allá de los habituales. Como hace desde sus inicios en la televisión, cada curso cambia la sintonía del programa y esta vez no será menos. No obstante, esta no será la única novedad, ya que se incluirán secciones interesantes, contará con una cocina totalmente renovada y lo más llamativo: dejará de llamarse 'Karlos Arguiñano en tu cocina'.

Nuevo logo de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'

'El menú de cada día', 'El sábado cocino yo', 'El menú de Karlos Arguiñano', 'Los sábados con fundamento'... El cocinero estaba acostumbrado a cambiar el nombre de su programa en cada temporada, pero lo cierto es que desde 1996 había mantenido su marca 'Karlos Arguiñano en tu cocina', incluso cambiando de cadena en varias ocasiones, ya que ha estado con este título en ATC, Canal 13, Telecinco y, desde 2011, en Antena 3.

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' es el nombre elegido para esta nueva etapa que se estrena el 9 de septiembre. Seguirá siendo muy similar a la anterior y contará una vez más con su compañera Ainhoa Sánchez. Además de aportar la información nutricional como ya hacía, ahora también se encargará de preparar en cada programa la ensalada del día para complementar el plato que prepare el presentador y cocinero.

Colaboradores habituales y una incorporación

Dos expertos cocineros y habituales del programa continuarán en esta nueva etapa. Por un lado, Eva Arguiñano seguirá acudiendo semanalmente para enseñarnos a cocinar postres, mientras que Martín Berasategui hará lo propio pero acercando la alta gastronomía. La novedad en esta temporada es la incoporación de Joseba Arguiñano (hijo del cocinero), que mostrará a los espectadores que tienen poco tiempo para cocinar, cómo hacer platos fáciles y comer bien.