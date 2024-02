Karlos Arguiñano sorprende a Pablo Motos con su desayuno perfecto: "Lo hago en pelotas"

Por Daniel Parra |

'El hormiguero' despidió la semana en su programa del jueves 8 de febrero con Karlos Arguiñano como invitado. El cocinero promocionó su nuevo libro de recetas, 'Cocina de 10': "Esta es mi vida, y a esto me dedico desde que tengo 17 años, y estoy convencido de que este, el último... Todos son buenos, pero este último es la repera". Además, el presentador de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' regaló un ejemplar a cada uno de los presentes en el público. Después, continuó hablando con Pablo Motos sobre su trayectoria y su vida personal.

Karlos Arguiñano con Pablo Motos en 'El hormiguero'

"¿Tú qué haces por la mañana para empezar el día con buen humor?", le preguntó el presentador, a lo que Arguiñano respondió sin dudar: "Desayunar". El chef entró en detalles y explicó que él usa la sartén:. El cocinero desveló que usa los huevos de su gallinero para prepararse el desayuno:. La confesión desató las risas de Motos, las hormigas y el público. "¿No salta el huevo frito?", preguntó Trancas, y Arguiñano contestó:

"¡Qué libertad! Cocinar en pelotas... Vestido vas a cualquier lado", continuó el chef, que describió el proceso como "muy íntimo". Arguiñano reveló que, además de cocinar, también desayuna desnudo: "Si estoy solo, es mi momento". "Los demás no sé cómo lo hacéis, igual con traje...", siguió. "Hay que probar", remató Motos. Posteriormente, preguntado por cómo se quita los malos pensamientos, el chef aconsejó al público "no enfadarse": "Todo el mundo está como nervioso perdido. Tranquilos, que no pasa nada, lo jodido es cuando le des al grifo y no salga agua, ese día te vas a poner de los nervios. Ese día, sí".

"He firmado para dos años con Antena 3"

Refiriéndose a los espectadores, Karlos Arguiñano se mostró muy agradecido con ellos: "A mí, de momento, me sacaron de todos mis apuros y de mis pufos, y me han hecho feliz". Además, confirmó que seguirá en televisión: "No tengo, además, intención de jubilarme de momento. He firmado para dos años con Antena 3, con 75 años no hay futbolista que firme nada". El cocinero despejó así una de las grandes dudas sobre su nuevo contrato con Atresmedia, cuya renovación se desveló el pasado 26 de septiembre, pero se desconocía cuántos años se habían acordado.