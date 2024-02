Por Redacción |

Cruce de mensajes entre dos conocidos presentadores. Jorge Javier Vázquez no se ha quedado callado ante las palabras que le dedicó un rival de la competencia. Hace apenas unos días, en una entrevista, planteaban a Pablo Motos si invitaría al comunicador de Mediaset próximamente a 'El hormiguero'.

Pablo Motos

En concreto, el presentador de Antena 3 mostró su opinión sobre la posibilidad de invitar al mítico conductor de ' Sálvame ' algún día a su programa:, respondía en declaraciones a El Televisero, que no tardaron en generar revuelo.

Días después, Jorge Javier Vázquez ha reaparecido y ha contestado a Motos tirando de su típica ironía: "Le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistar. Sinceramente, Pablo: no entendí tu respuesta. Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura", expresaba en una nueva entrada de su confesionario en Lecturas.

Evita entrar a trapo

Consciente de que sus palabras no tardarían en generar revuelo, lo ha manifestado para dejar a un lado posible críticas: "Ahora que llevo unos meses fuera del circuito televisivo me podría haber dado por meterme en varios charcos pero reconoceréis que estoy de lo más anodino. No me pide el cuerpo mucho jaleo y tampoco quiero dar la sensación de andar buscando permanentemente casito", soltaba para zanjar el asunto y ahorrase más dolores de cabeza.