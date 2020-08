Karmele Marchante denuncia el consumo de droga en 'Sálvame' y tilda a Jorge Javier de "maltratador misógino"

Los últimos sucesos ocurridos en la vida de Karmele Marchante están trayendo más cola de la que esperaba. Tras sufrir un atropello y salir mal parada con graves daños, la periodista ha visto cómo vuelve a convertirse en el epicentro de la noticia y, sobre todo, cómo los colaboradores de 'Sálvame' vuelven a expresar opiniones sobre ella. Teniendo en cuenta la abrupta salida que tuvo de las tardes de Telecinco, es más que evidente que la catalana no va a recibir nunca de buen grado los comentarios que expresen sus excompañeros.

Karmele Marchante cuando colaboraba en 'Sálvame'

Karmele no ha podido aguantar más y ha hecho uso de sus redes sociales para publicar una serie de acusaciones contra el que fuera su programa. "Me da mucho asco que la gentuza de 'Sálvame' siga hablando de mí", comenzaba en su primer tweet, para continuar: "Ayer el maltratador misógino Jorge Javier Vázquez, antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el Tribunal Supremo". En este segundo caso se estaría refiriendo a Kiko Hernández, recientemente padre mediante gestación subrogada. La periodista es dura y no escatima a la hora de poner en duda el cáncer que sufrió el colaborador.

"¿Por qué esa obsesión? Mi vida está en derroteros profesionales distintos, nunca le hice la pelota al enano psicópata como exige", prosigue. Karmele asegura que nunca se "doblegó" ante lo que considera un "pozo de maltrato, bullying y mentiras". "Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en TV3... ¿a qué viene esa obsesión enfermiza? Dejadme en paz ya, panda miserable de ignorantes y ágrafos", exige en sus publicaciones.

"Carreras de drogas en baños y camerinos"

Cansada de que hablen de ella, la catalana amenaza con hablar si siguen llegando a sus oídos comentarios realizados por el equipo de 'Sálvame': "Si me siguen nombrando escribo todo lo que viví". Entre algunas de las fuertes acusaciones que realiza, enumera "carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar a novios. Peleas por la publi...".