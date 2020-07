Karmele Marchante, atropellada por un coche: "He vuelto a nacer"

Tras años alejada de la televisión, Karmele Marchante ha vuelto a ser noticia por una triste y preocupante razón. La excolaboradora de 'Sálvame' ha sido víctima de un atropello que le ha ocasionado "daños graves", según ha comunicado ella misma a través de Twitter.

Karmele Marchante

Todo ocurrió el pasado miércoles 22 de julio. "Mientras hacía deporte, un conductor que iba hablando por teléfono me embistió en un paso cebra causándome daños graves", ha aclarado Marchante, todavía convaleciente y asustada por el incidente. Una noticia que fue recibida con gran preocupación por sus seguidores, que no tardaron en demostrarle su apoyo en redes sociales.

Marchante aprovechó la ocasión para lanzar una pulla muy directa a 'Sálvame', programa del que salió en 2016 tras comentados problemas con sus compañeros. "No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas que ya no trabajo su obsesión por mí no ceja, lo cuento yo", afirmó en clara referencia al espacio de Telecinco.

"Voy a mejor"

Para tranquilidad de sus fans, la periodista ha explicado que su estado de salud avanza con buen pronóstico. "Voy a mejor y muchas gracias por tantos mensajes de cariño. ¡He vuelto a nacer!", ha celebrado a través de Twitter. Karmele Marchante abandonó 'Sálvame' en 2016 aunque tenía contrato: "Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia", aclaró en su día a la revista Lecturas. "Me costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada", reconoció entonces la catalana.