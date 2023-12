La "problemática" y "egoísta" forma de trabajar en Kelsey Grammer en 'Frasier' para "ser espontáneo"

Por Daniel Parra |

El programa del martes 19 de diciembre de 'El hormiguero' contó con una visita internacional. Kelsey Grammer fue el invitado de Pablo Motos con motivo del regreso de 'Frasier' en SkyShowtime. Durante la entrevista, el actor contó algunos entresijos de la serie y de su vida privada. "La magia de 'Frasier' es interpretar siempre de cara al público, damos por hecho que el público es inteligente y Frasier es un hombre que ama de corazón, todo le importa y yo creo que eso es lo que nos hace gracia de él", comenzó diciendo Grammer.

Kelsey Grammer junto a Pablo Motos en 'El hormiguero'

El actor reveló que volver a interpretar a Frasier Crane fue como "volver a ponerte una ropa de toda la vida".. "En realidad no queríamos ser un programa de chistes, queríamos ser un programa que hablara de cosas importantes, de cosas que le importaran a Frasier", comentó Grammer. Tras ver el tráiler de la nueva temporada de 'Frasier' doblado al español, el intérprete dijo que tenía "mucha ilusión" de oír a su actor de doblaje, Antonio Esquivias, ya que le comentaron que era muy bueno. Sobre el doblaje, Kelsey Grammer también da voz al actor secundario Bob en ' Los Simpson ', trabajo que también considera actuar, aunque más "extraño" porque

Preguntado por su forma de trabajar, no leer el guion hasta el momento antes de actuar, Grammer admitió que "puede resultar un poco problemático para el resto de los actores". "Pero yo soy un egoísta, porque si interpretas a un personaje 20 años como yo, la verdad es que descubres la forma de seguir siendo espontáneo, y para mí es no memorizando las frases hasta el último momento porque así parece que me sale más natural", explicó. Además, Grammer desveló que ha rechazado "todo lo que se parecía a Frasier" y que, por eso, ha podido interpretar a "todo tipo de personajes".

Grammer explicó el origen de la serie en 1993: "El primer contrato fue para dos episodios, y fue básicamente un casting. Me dijeron que si resultaba popular, que a lo mejor siete episodios y eso iba a ser todo". "Pero después del quinto episodio, vinieron los guionistas y me dijeron: 'Queremos que tu personaje siga, porque tenemos una porra los escritores: vamos a escribir una frase que no sea graciosa cuando tú la digas'. Nunca la ganaron", confesó.

Sufrió un infarto en 2008

Para cerrar la entrevista, Pablo Motos le pidió a Kelsey Grammer que narrara el infarto que sufrió en 2008. El actor explicó que estaba en Hawái practicando paddle surf y, después de recorrer dos millas, cambió de ejercicio: "Hay unos ejercicios que haces en Hawái en los que coges una piedra y vas andando en el fondo del mar con la piedra como a 30 pies de profundidad". El intérprete reveló que el problema ocurrió cuando se volvió a montar en la tabla para ir a desayunar: "En ese momento me empecé a sentir un poco mareado, y dije: 'Bueno, esperadme un momento'. Y ahí tuve el infarto".