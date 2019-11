Kelsey Grammer anuncia el regreso de 'Frasier': "No será el mismo lugar ni el mismo Frasier"

Han pasado más de 15 años desde que 'Frasier' finalizó sus aventuras en NBC tras 11 temporadas, pero desde hace un tiempo se rumorea el regreso de esta serie. En julio de 2018, su protagonista Kelsey Grammer y CBS Television Studios ya mantuvieron unas reuniones con la intención de recuperar esta ficción y fueron muchos los fans que sorprendieron para bien. Tras un tiempo sin información al respecto, en abril de 2019, el actor fue visto con un supuesto guion de la serie, lo que avivó la esperanza de una teoría que ya es una realidad.

Los protagonistas de 'Frasier'

264 episodios no fueron suficientes para el equipo que ya está dispuesto a seguir sumando capítulos a este número. En unas declaraciones a Jablo, Grammer ha confesado: "Estamos hablando de eso. Lo hemos planeado, hemos planeado las tramas y creemos que este es el camino correcto". No obstante, no ha adelantado nada de estas tramas pero sí que asegura que se centrará en "su búsqueda de amor, por un lado, creo que eso siempre lo seguirá Frasier, pero también se mostrará una conexión con su hijo". Con quien ya no podremos ver la relación es con su padre Martin Crane, pues John Mahoney, el actor que le daba vida, falleció en 2018.

Pese a que perteneció a NBC y las reuniones iniciales para un regreso fueron con CBS, parece que este proyecto aún no tiene ninguna cadena fija: "Estamos un poco en espera, trabajando en un par de posibles acuerdos con cadenas(...), y 'Frasier' está en una segunda posición. Pero que regrese 'Frasier' y el mundo de Frasier, creo que es algo que definitivamente va a ocurrir".

Un Frasier muy distinto

De todas formas el actor ya ha advertido que la gente se encontrará con algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada a ver: "Veremos cómo responde el público, porque no será el mismo lugar, no será Seattle, no será el mismo Frasier". Sin embargo añade: "Esperemos que sea algo que a la gente le guste ver". Finalmente, asegura que el proyecto "ya está listo" y "solo tenemos que encontrar a alguien que quiera darnos dinero por ello".