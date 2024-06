Kike Calleja denuncia un trato injusto a Marieta en la última prueba de 'Supervivientes'

Por Toño García Rodríguez |

La última prueba de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha puesto en jaque a la organización. La audiencia denunció un trato injusto a los concursantes en la mesa de las tentaciones con penitencias de diferentes grados de esfuerzo. Mientras algunos como Gorka Ibarguren o Arkano solo tendrían que llevar un taparrabos o raparse la cabeza, Marieta Díaz se vio obligada a cortarse 60 centímetros de su preciado cabello para conseguir un perrito caliente y abrazar a su madre.

Marieta y Laura Madrueño en 'Supervivientes'

Ahora ha sido su exompañero de playa, Kike Calleja , quiendesde el programa ' Vamos a ver '. Tras mostrar un vídeo resumen de la dura negociación entre Marieta y Laura Madrueño , los colaboradores del espacio de Joaquín Prat han comentado. Ha sido entonces cuando Kike Calleja ha roto su silencio.

"Estaban descompensados los sacrificios, porque lo que le hicieron hacer a Aurah no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que le han hecho a Marieta, que a mí eso sí que me parece un acto mucho más importante", decía el periodista, haciéndose eco de las críticas de los usuarios en redes sociales. Pepe del Real añadía que "no puedes condicionar a alguien a que se corte el pelo por la visita. La visita es algo que todos lo tienen".

Prat tampoco se calla

Joaquín Prat aprovechó también para criticar que hubiese concursantes que se quedasen sin tiempo para su recompensa: "Hombre, es que es una faena ver cómo a los otros le ofrecen la posibilidad de una recompensa a cambio de un sacrificio y tú te quedas ahí sin ni siquiera la posibilidad y viendo cómo se están poniendo los otros morados...". De este modo, el programa matinal se ha mostrado muy duro con el reality estrella de la cadena.