Así se preparan los estilismos de Laura Madrueño en 'Supervivientes 2024' que elabora Susana Garcillán

Por Sergio Navarro / Alejandro Burrueco Marín |

Una de las caras más visibles de 'Supervivientes', el reality de supervivencia de la productora Cuarzo (Banijay Iberia), es Laura Madrueño, ya que es la corresponsal que desde Honduras presenta las pruebas y acompaña a los concursantes. La periodista siempre va impoluta en cada programa con sus looks salvajes, al igual que lucían esos outfits Eva González, Raquel Sánchez Silva y Lara Álvarez. Detrás de estas cuatro presentadoras estaba Susana Garcillán, que lleva siendo jefa de vestuario del reality desde 2010 y desde FormulaTV hemos podido hablar con ella allí en Honduras.

Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes'

La estilista siempre planifica con un mes de antelación lo que la presentadora, en este caso Madrueño, llevará en todas sus apariciones: "". En cuanto a Madrueño, no tiene demasiada implicación ya que es prácticamente imposible supervisar tantos outfits: "".

Este vestuario además de estético tiene que ser funcional, por lo que Garcillán crea fundas para las petacas con cinturones a juego: "Ella (Laura Madrueño) siempre tiene que llevar un cinturón, porque si agarras las petacas en la falda o el bikini le tira y está incómoda". "Cuando llegué dejaba bien rematadas las costuras, pero aquí el ambiente rústico le va bien", asegura al ser elogiada por algunos detalles que perfila en la ropa y que no se apreciarán en pantalla.

El método de trabajo de Garcillán

"Hay muchas marcas, empezando por Dolores Cortés, utilizo un montón de cosas de desfile, aunque luego tenga que apañarlo a un look en concreto", cuenta Garcillán afirmando que siempre utiliza marcas españolas. La estilista se basa mucho en el clima a la hora de elegir el vestuario cada día: "Depende si va a llover, si va a hacer viento, calor... Todo eso influye, con esta humedad no todo vale y hay muchas veces que las cosas sobran".

El método de trabajo de la estilista consiste en recopilar todas las prendas que pueda durante el mes previo en Madrid y una vez en Honduras conjuntarlas: "Se tiene que ver ella segura y cómoda, no disfrazada". "Aquí (en Honduras) no he comprado nada nunca, una vez tuve que ir a La Ceiba, pero vamos los tejidos que hay allí no tienen nada que ver", relata sobre por qué lleva la mitad del trabajo hecho desde España.

"Aquí aprovechamos todo, de una misma falda me reinvento y de esa misma falda saco otra", afirma Garcillán que cuenta entre risas que las conchas de una de las faldas son de una paella que se comió. De hecho, algunas de las prendas y materiales los guarda para poder utilizarlos en años posteriores, pero siempre dándoles un giro. Además, la estilista también se encarga de supervisar el peinado y el maquillaje de Madrueño para que todo encaje.

Su trabajo con Laura Madrueño

"Empezamos suave, este año ya...", explica sobre el cambio en la ropa de la presentadora desde la edición del 2023 a la actual, ya que era su primera edición y venía de otros formatos muy diferentes como 'Cuatro al día', por lo que necesitaba un proceso de adaptación con prendas más sencillas. En las galas de los jueves es cuando más importancia se le da a la vestimenta de Madrueño y este año Garcillán ha apostado por Ava, una diseñadora de prendas artesanales hechas a mano.

"Ella confía mucho en mí y me deja soltarme", explica sobre su estrecha relación con Laura Madrueño, con la que apenas necesita media hora de antelación antes del programa para probarle el vestuario. Garcillán concreta que ha tenido buena relación con todas las presentadoras que han pasado por sus manos y que tampoco se cierra las puertas a vestir a un hombre en un futuro: "El día que venga un hombre aquí en el cuerpo no le pondría nada, solo un collar".