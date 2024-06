Por Joan Centelles Martínez |

La mesa de las tentaciones volvió a 'Supervivientes' para poner a prueba a los concursantes. Una de las monedas de cambio muy habituales en este juego de recompensas es el valioso pelo de los concursantes, algo que en esta ocasión tampoco podía faltar. Marieta y Arkano se enfrentaron a sus deseos más tentadores y se desprendieron de sus preciados cabellos.

Marieta y su madre en 'Supervivientes 2024'

Arkano fue tentado por su paladar. El concursante alucinaba cuando Laura Madrueño . "¿Qué me vas a pedir?", le preguntaba a la presentadora. Al levantar la segunda tapa leyó que. "(...) es muchísimo".

Ante sus dudas, Madrueño le ofrecía un segundo plato de espaguetis carbonara, momento en el que el rapero se llevó las manos a la cabeza. Tras hacerse de rogar, aceptaba la tentación y exclamaba decidido: "¡Me rapo!". La presentadora cogía la máquina y rapaba al concursante, que incluso se animó a rapear mientras Madrueño le quitaba toda su mata de pelo. "Me recuerdas a la película de 'El último mohicano'", le decía entre risas Carlos Sobera desde plató.

Marieta era tentada por Laura Madrueño para que se desprendiera de 60 centímetros de su pelo. A cambio, la presentadora le ofrecía primero una llamada con su sobrino, algo que rechazó. Más tarde comida, que volvió a declinar. Y finalmente "una sorpresa", para la que le dijo: "Escucha bien". La madre de la concursante aparecía desde el mar con una barca cantando una canción que emocionó a Marieta, que no tardó en reconocer la voz de su madre. Tras pensárselo mucho, la concursante aceptaba la tentación y, entre lágrimas y gritos de desesperación, Madrueño le cortaba el pelo con regla en mano.

Un encuentro muy emotivo

"Que sepas que yo me he ofrecido a raparme la cabeza por ti, mi amor", le decía su madre para animarla desde la playa. "Estás guapísima", le aseguraban sus compañeras Aurah Ruiz y Miri Pérez-Cabrero. Marieta salía corriendo y se fundía en un emotivo abrazo con su madre. "Estamos muy orgullosos de ti", aseguraba esta. "Perdóname cuando te hablo mal", le contestaba entre lágrimas la concursante. El reencuentro entre madre e hija emocionó a todos, en especial a Pedro García Aguado, que no pudo contener las lágrimas.