Nueva polémica en el clan Campos. Hace una semana, Terelu Campos y Carmen Borrego daban una exclusiva en bañador y hablaban sobre el dolor que sentían tras el fallecimiento de Mila Ximénez. Ahora, su amigo Kiko Hernández ha estallado porque está harto de que se siga hablando de su compañera en los platós de televisión y que se utilice su nombre para hacer exclusivas.

Kiko Hernández en 'Sálvame

El colaborador tachó de "innecesarias y de mal gusto" las palabras de ambas hermanas en la entrevista y Terelu le respondía desde 'Viva la vida' durante el fin de semana, diciéndole que tenía la conciencia "muy tranquila". "¿De verdad se cree lo que está diciendo? ¿Habla de lucrarse? ¿A mí? ¡Madre mía!", se escandalizaba la colaboradora.

En la tarde del 27 de julio, el colaborador y presentador ocasional de 'Sálvame' le replicaba desde el plató. "Eres una mala profesional porque no lo escuchaste. Dije que Potota se estaba lucrando hablando de cierto tema. ¡Po-to-ta! Pero como estás todo el día en la terraza o cenando, no te ves los programas", explicó el tertuliano, visiblemente enfadado.

"No te pareces a tu madre en nada"

"Lo único que dije es que me parecía innecesario hablar de ciertos temas en bañador, con esos cuerpos, con las pistolistas de agua y la sonrisa en la cara, eso es lo que me parecía bochornoso y asqueroso", comentaba en directo. Pero Kiko no dudó en seguir su enfrentamiento con el clan Campos y atacaba a Terelu: "¿A quién te quieres parecer, a tu madre? En la estatura lo único porque no te pareces a tu madre en nada. En comunicadora, cero". Y añadía: "Expiar las culpas dice... Eso sí que me gustaría que me lo aclararas. ¿Qué culpas tengo que expiar yo?".