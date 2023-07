Por Fernando S. Palenzuela |

Después de los rumores iniciados en junio sobre la supuesta boda de Kiko Hernández con Fran Antón, el colaborador televisivo acudió a 'Sálvame' para despejar todas las dudas. Una vez subido al icónico pulpillo, dio la mayor bomba de toda su historia en el programa de Telecinco: estaba enamorado del actor y ya se habían comprometido.

Fran Antón y Kiko Hernández

Pero no quedó ahí todo, sino que Hernández no tuvo reparo en ser entrevistado en ' Viernes deluxe ' para hablar largo y tendido de su relación y contestar a todas las preguntas que nunca había querido responder, dado que el exconcursante de ' Gran Hermano . A esta entrevista se le ha sumado otra en la que ha terminado por aclarary cuáles son sus sentimientos hacia su novio.

"Claro que soy gay. Algunos se refugian en la bisexualidad para no definirse. Nunca he evitado sentir atracción hacia otros hombres. A mi madre se lo dije enseguida", explica el tertuliano a Lecturas. Además, asegura que con sus hijas lo ha llevado con toda naturalidad, queriendo transmitirles desde pequeñas el mensaje de la igualdad: "Mi hija de 6 años me dijo: 'me gusta una amiga del cole'. Y mi respuesta fue: '¡Qué bien. ¿Y sois felices?'".

Su historia con Fran Antón

"Si a Fran le pasara algo, no podría encontrar a nadie tan perfecto", ha expresado Kiko Hernández en la entrevista, dejando claro que está muy enamorado de él. "Fran y yo llevamos juntos un año y mucho. Nuestra relación era clandestina al principio, salir en secreto nos permitió sentar las bases". Por otro lado, coincide con aquellos que le han dicho que desde que sale con él su actitud ha cambiado visiblemente. "Desde que estoy enamorado de Fran Antón, soy otra persona. Estar con él me ha cambiado todo. Es la historia de amor más bonita que he vivido".