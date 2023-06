Por Beatriz Prieto |

La tarde del martes 13 de junio, 'Sálvame' concluyó su emisión en abierto en Telecinco por todo lo alto: Kiko Hernández se subía al pulpillo para confirmar no solo que mantenía una relación con Fran Antón, sino que incluso se iba a casar con él en septiembre. El colaborador lanzó todo un discurso, con cariñosas y agradecidas palabras a su prometido, que emocionaron a todos los presentes pero, especialmente, a María Patiño y Belén Esteban, quienes acabaron llorando a moco tendido.

Kiko Hernández escucha las palabras de Marta López mientras sostiene la mano de María Patiño en 'Sálvame'

"Muchos de mis compañeros han dicho: 'te ha cambiado el carácter'. Pues", manifestó Hernández, tras su emotiva declaración de amor, mientras las cámaras enfocaban a unas llorosas Patiño y Esteban., manifestó una feliz Adela González , justo antes de que David Valldeperas pidiera a Esteban que le dedicase unas palabras.

La madrileña se plantó con voz ahogada ante Hernández: "Me emociono porque pienso en dos personas: una que se llama Mila y otra que se llama Jorge Javier Vázquez, que estarán tan contentos, Kiko". "Y sé que has sido muy valiente porque sé que lo has pasado mal. Pero yo desde el primer día te lo dije y te enfadaste conmigo, cabronazo", añadía la colaboradora, con humor, antes de abrazar de nuevo a su compañero, también emocionado. Hernández le tendió la mano entonces a una llorosa Patiño que, a pesar de la insistencia de Valldeperas para que dijera algo, no pudo decir nada más que "cómo te voy a echar de menos".

"Fran Antón es uno de los nuestros"

El director le dio entonces la palabra a Marta López, quien días antes se había roto ante la posibilidad de que Hernández se casara y no hubiera contado con ella. "Me alegro, porque aunque te hayas distanciado un poco de mí, nunca en mi vida te había visto tan feliz. Te lo mereces", declaró la zamorana, junto a Hernández. "Ahora te voy a joder, que vas a tener que pagar una pasta para volar a Melilla", le susurró el madrileño, con humor, a modo de invitación al futuro enlace, el cual tendrá lugar en la ciudad autónoma en septiembre.

"Nunca jamás pensaría que esta noticia la iba a dar en este programa. Y estoy tan feliz, de verdad", confesó además el colaborador, de quien Esteban había llegado a pensar "que ibas a ser papá" de nuevo. "Todo llegará", dejó caer Hernández, sonriente. Fue entonces cuando Patiño, más recuperada, aseguró que "a partir de ahora, Fran Antón es uno de los nuestros y, por lo tanto, es un intocable". "Y que pongan en duda, que yo sé que la mayoría de ustedes no, que aquí no hay verdad...", añadía la presentadora, de nuevo al borde del llanto. Un momento que concluyó con Hernández abrazando con cariño tanto a López como a Esteban, antes de que finalizara el programa.