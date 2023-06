Por Beatriz Prieto |

Tras cuatro días de divagaciones, dudas y persecuciones en torno a la posible boda de Kiko Hernández, 'Sálvame' recibió al colaborador en plató el martes 13 de junio. Fue entonces cuando, tras las muchas preguntas de sus compañeros y algunas esquivas respuestas, el madrileño se subía al pulpillo para dar la bomba de su vida: tiene una relación con Fran Antón, con quien tiene planeado casarse el próximo mes de septiembre.

Kiko Hernández confirma su relación con Fran Antón ante sus compañeros y el público de 'Sálvame'

"En este pulpillo, durante catorce años, he contado las noticias más importantes para mí", arrancó Hernández, en medio del plató, donde reconoció que "creo que después de catorce años, me tenía que subir aquí y". El colaborador hizo referencia a los rumores que habían circulado sobre su posible relación sentimental "durante mucho tiempo", por lo que

"Hace tiempo, encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo, encontré lo que es el amor de verdad", procedió Hernández, cada vez más emocionado. "He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón", remató el madrileño, desatando un aplauso en plató mientras contenía las lágrimas.

"En septiembre sí me quiero casar contigo"

El colaborador dio entonces las gracias a su novio "porque no es fácil estar con una persona como yo. No es fácil estar todo el día rodeado de medios y especulaciones". "Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine", confesó Hernández, agradecido también por el hecho de que Antón le hubiera regalado "una familia maravillosa. Gracias por querer tanto a mi familia".

"Me gustaría que esto durara toda la vida, que fuéramos felices toda la vida. Y quiero decirte algo: en septiembre sí me quiero casar contigo", remató el colaborador, mostrando su anillo de compromiso a cámara y despertando nuevos aplausos. Un discurso que desató numerosas lágrimas entre sus compañeros, quienes pudieron felicitar al madrileño con cariñosos abrazos. "¡Qué en septiembre me caso! ¿Dónde? ¡En Melilla!", celebró Hernández, quien desveló que había pedido permiso a los directores para tomarse un descanso, "pero yo voy a estar aquí en el final de 'Sálvame'".