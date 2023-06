Por Fernando S. Palenzuela |

La supuesta boda de Kiko Hernández con Fran Antón ha estado días centrando la actualidad del corazón desde que 'Sálvame' destapara la bomba. El martes 13 de junio, el colaborador se sentaba en su programa para responder a todas las incógnitas y contar, finalmente, que estaba enamorado de su novio y que en septiembre se iban a casar. Entre tanto llanto por la feliz noticia hubo tiempo para un recrudecimiento de la guerra que mantiene con Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez

Echando la vista atrás a una de las emisiones de ' Fiesta ', Emma García le preguntaba a su colaboradora por esta impactante noticia, dado que ambos en el pasado fueron íntimos amigos. "Me contaron hace 15 días que se iban a casar, pero...", respondía escueta Belén Ro. "", completaba ante la insistencia de la presentadora.

Después de ver este vídeo en el programa de La Fábrica de la Tele, Hernández se preparaba para el contraataque. "A mí que a Belén le dé lo mismo, pues estamos en igualdad porque a mí tu vida me la suda. La diferencia es que tú tienes un novio y le importa a la gente una mierda y, sin embargo, conmigo han estado 4 días todos los periódicos, todas las revistas, todo dios preguntando. Tú por mucho que lo paseas... Nadie", soltaba sin reparos el madrileño.

Después de estas palabras, el colaborador de 'Sálvame' ponía el foco en un amigo de Belén Rodríguez, a quien culpaba de haber malmetido contra él con información falsa. "Está un poco mosqueado conmigo porque estoy quitándole proyectos al huracán este que mete 40.000 euros más a los presupuestos y yo lo hago con el presupuesto que tiene que ser", explicaba mirando fijamente a cámara. "Te va contando mentiras, como lo de que yo había cobrado 100.000 euros en Melilla, todas esas mentiras que luego tendrá que demostrar en un juzgado".

Ni circo ni monos

Para finalizar su discurso, rescataba el modo en el que se había dirigido al programa: "Y te digo: aquí no hay ningún mono, esto no es ningún circo. Esto es gente que te ha querido de verdad, esto es gente de verdad que te ha llenado la nevera y no se merecían que tú contaras todo lo que hacían cada día y cada mensaje que te mandaban, como Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban". Por si todo esto fuera poco, arremetía con más dureza contra ella: "Tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión, has hecho un circo y has vendido a todos. Y lo único que me da pena es que sigas teniendo gente al lado a la cual has vendido y has puesto a parir. Y me da una pena terrible porque esa gente todavía te quiere. Para que veas con lo mala que eres que todavía sigues teniendo gente a tu lado".