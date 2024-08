Kiko Jiménez se ausenta a última hora de su puesto en 'Fiesta' tras la entrevista de Sofía Suescun

Por Beatriz Prieto |

Con la resaca de la entrevista de Sofía Suescun en '¡De viernes!' sobre la tensa situación con su madre, Maite Galdeano, 'Fiesta' arrancaba su emisión del sábado 24 de agosto con extractos de las declaraciones de la navarra, antes de que sus presentadores tomaran la palabra. Fue entonces cuando, para sorpresa de la audiencia, anunciaron la ausencia de Kiko Jiménez, novio de Suescun, en su puesto de trabajo, algo que habría comunicado tan solo minutos antes de comenzar el programa.

Frank Blanco y Verónica Dulanto comunican la ausencia de Kiko Jiménez en 'Fiesta'

para hablar de la desgarradora entrevista que anoche concedió su novia", arrancó Verónica Dulanto . Acompañada por Frank Blanco , la presentadora explicó al público que

El director del espacio de Telecinco, José Ángel Leiras, tomaba entonces la palabra para explicar la situación: "Me envía un mensaje donde dice que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es muy difícil en estos momentos dar la cara". "En el mismo instante en el que envía el mensaje, apaga el móvil, con lo cual no hemos podido ponernos en contacto con él para saber qué es lo que ha pasado", añadió el director.

La causa real: ¿Maite Galdeano?

Ante el silencio de Jiménez, "ahora mismo el subdirector del programa se está trasladando" a casa del colaborador "para intentar hablar con él, saber lo que ha pasado y cómo se encuentra". Una misión que no se pudo cumplir, como comunicó Leiras una hora después, cuando desveló que "al subdirector del programa no le ha entendido", razón por la que habían decidido enviar a alguien de confianza que sí podía acceder a la casa de Suescun, en la que se encontraría el jienense, para tratar de hablar con él.

Asimismo, Omar Suárez dejó entrever el que podría ser el motivo de la ausencia de su compañero: "Sí sabemos la reacción de Maite y eso ha provocado que hoy Kiko no esté aquí". El colaborador explicó que, aunque Maite Galdeano no había publicado nada en sus redes, algo muy extraño en ella, sí habría reaccionado a la entrevista de su hija. Esto habría hecho que la influencer "se venga abajo" al enterarse "a través de un tercero" y habría empujado a Jiménez a permanecer a su lado, lo que desmontaría las teorías de algunos de sus compañeros sobre la posibilidad de que estuviera guardando silencio para cebar una exclusiva.