Por Joan Centelles Martínez |

La entrega de '¡De viernes!' de este 30 de agosto contaba con Maite Galdeano como uno de los platos fuertes de la noche. La navarra se sentaba en el espacio de Telecinco siete días después de que lo hiciera Sofía Suescun para expresarse también sobre la disputa familiar que están viviendo madre e hija en las últimas semanas. Entre los titulares que dejó su entrevista destaca el que confesó que Kiko Jiménez habría llamado "puta" a su hija, unas palabras que hicieron que Galdeano saliera en su defensa y provocaran un gran enfrentamiento.

Maite Galdeano y José Antonio León en '¡De viernes!'

Ante las palabras de Galdeano, las reacciones de la otra parte no se hicieron esperar y, en mitad de la entrevista,, que había autorizado al colaborador para que lo compartiera en público. "Kiko dice que ahora mismo no acepta el perdón, porque", expresó el colaborador, haciendo referencia a las desagradables palabras que Galdeano achacó a su yerno.

León aclaró que las palabras no solo provenían de Jiménez, sino que Suescun también estaba viendo la entrevista de su madre y opinaba exactamente igual. "Dice que te lo estás inventando todo, que lo vas a tener que demostrar. Que solo te importa ir contra él y destruir su imagen pública. Que nunca ha existido ese insulto y que te lo estás inventando", contó el colaborador, sobre las palabras de Jiménez y Suescun. "Además, como ya dijo Sofía en su entrevista, eres el efecto espejo: todo lo que tú le dices que hace él, realmente lo estás haciendo tú", explicaba finalmente León.

"Sofía está anulada"

La invitada, que no pensaba cambiar su versión de lo sucedido, aseguró al colaborador que las cosas habían sucedido exactamente como ella las había contado y que su hija no lo reconocía porque "está anulada y manipulada por su novio". "Es mi sensación, es lo que yo viví", contestaba Galdeano a las palabras de su hija y yerno. Asimismo, la navarra aseguró que "el problema de Kiko es que no sabe reconocer. Yo sí sé reconocer, bajarme del burro y decir: 'Jo, la has cagado, Maite, pide perdón'".