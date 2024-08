Por Beatriz Prieto |

El pasado 23 de agosto, la entrevista de Sofía Suescun por la ruptura con su madre, Maite Galdeano, en '¡De viernes!', llevó al formato de Telecinco a marcar su máximo histórico de audiencia con un 16,7%. Un regalo para la principal cadena de Mediaset que, como ya confirmaron desde 'TardeAR' el martes 27 de agosto, seguirá explotando el asunto una semana después, el 30 de agosto, a partir de las 22.50h, al contar con la otra gran protagonista: la propia Galdeano.

Ana Rosa Quintana confirma en 'TardeAR' la visita de Maite Galdeano a '¡De viernes!'

, lanzaba Ana Rosa Quintana al hablar del conflicto familiar en su programa, donde opinó que "no veo tan mal a Galdeano, tan insegura y tan deprimida" como ella misma había manifestado a uno de sus reporteros. "Porque", anunció finalmente la presentadora, dando paso a una promo que intercalaba los momentos más emotivos de la entrevista de Suescun en ese mismo programa, con las duras acusaciones de su madre en redes sociales.

"Contaré, cuando a mí me dé la gana, todo, delante de España", había asegurado la navarra en uno de sus muchos vídeos publicados desde que ella misma sacó a relucir la ruptura familiar. La entrevista de Galdeano, de hecho, se confirmó tan solo unas horas después de que Marta López, en 'Vamos a ver', asegurase que la navarra iba proclamando por la urbanización en la que vive en Murcia que "todo esto lo tenemos preparado". "Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión", habría asegurado la madre de Suescun, algo que desmintieron y que no se creyeron muchos de los compañeros del programa de las mañanas, dado todo lo que había ocurrido en el último mes, al haber agentes de policía y denuncias de por medio.

"No para de llorar"

Asimismo, a través del reportero Fruela Fuente, el equipo de 'TardeAR' logró hablar con Galdeano, quien manifestó el estado "depresivo" en el que se encontraría. "No para de llorar, no puede dormir y está en un estado de ansiedad bastante grande. Me ha dado mucha pena el tiempo que he compartido con ella. He visto una mujer totalmente rota", manifestaba el reportero, quien incluso se dirigió a Suescun para trasladarle un mensaje de su madre, a quien tiene bloqueada en el móvil. "Ella solo quiere el amor de su hija y que si Sofía la llama, sería el fin de todos sus problemas", trasladó Fuente, sobre una mujer que, a pesar de la situación que manifiesta a los medios, no ha dejado de lanzar ataques contra Suescun y su pareja, Kiko Jiménez.