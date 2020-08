Kiko Jiménez abre la puerta a hacer un trío con un actor español y Sofía Suescun

'Sábado deluxe' ha regresado de las vacaciones de verano, y con él el mítico polígrafo de Conchita. En esta ocasión, la prueba de sinceridad ha contado con dos participantes, Kiko Jiménez y Sofía Suescun, que evidentemente no se han librado de las habituales preguntas sobre su vida sexual, sobre la que no suelen tener problemas para prodigarse ante la audiencia y el resto de sus compañeros.

Kiko Jiménez en 'Sábado deluxe'

¿Te has planteado seriamente hacer un trío con Sofía y el actor español que os lo propuso? Con ese interrogante María Patiño ponía contra las cuerdas a Jiménez, que respondía en negativo. No obstante, Conchita no tardaba en afirmar que no estaba diciendo la verdad: "Sí que lo ha pensado, y miente." Entonces, Patiño reformuló la pregunta para incluir un matiz: "¿Has llegado a pensar en el trío con ese actor español como una oportunidad para experimentar el sexo con hombres?"

"Eso, sí," aseguraba el ex de Gloria Camila, recibiendo el beneplácito de Conchita. Aun así, Jiménez quiso añadir otro matiz a su respuesta, dejando claro que, en principio, tan solo aceptaría esa propuesta más adelante, por lo que en el presente no parece ser una opción para él: "Yo no comparto a Sofía con nadie. A lo mejor en un futuro, antes de que la pareja se rompa por un desgaste o caiga en una monotonía."

Disparidad de opiniones

Después de que su pareja tratara de explicarse, Suescun también ofreció su opinión al respecto: "A mí esto me encanta". Pero como era de esperar, la nota disonante la puso Rafa Mora, que no comprendía la frontera entre condición y práctica sexual que Suescun defendió vehementemente: "No sé por qué la gente se sorprende. ¿Qué tiene que ver la condición sexual con las prácticas? Sois muy antiguos."