'Sálvame' sigue emocionando a apenas siete programas de su final. La edición del 14 de junio comenzó con un visionado de la declaración de amor a Kiko Hernández del programa del día anterior. "He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que he podido encontrar con este camino que tengo con mis hijas. Y esa persona se llama Fran Antón", expuso el colaborador. Las cámaras del programa han podido grabar en esta ocasión la reacción de algunos de los compañeros de Kiko Hernández que no se encontraron en el plató durante su confesión.

, la serie de Telecinco que se ha instalado en la cadena después de 'Informativos Telecinco 15:00' y le ha quitado a 'Sálvame' sus primeros 45 minutos de emisión.

"Les he mentido a los compañeros. Les he dicho que estuve leyendo ayer por la tarde", decía Matamoros, dando a entender que había dicho que no había podido ver el programa del día anterior y, por tanto, la declaración de su compañero en directo. "Y, efectivamente, estuve leyendo desde que acabó el informativo hasta que empezó 'Sálvame'", comentó el colaborador, insinuando que dejó de prestar atención a la televisión tan solo durante la franja de tiempo en la que 'Mía es la venganza' estaba en antena.

Las risas de sus compañeros indicaban que habían pillado el discreto pero efectivo mensaje de desaprobación de Matamoros hacia la serie, que fue seguido de otro comentario de apoyo hacia el programa: "Ya cuando empezó 'Sálvame' [...] no me despegué ni cero segundos". Este comentario llega un día después de entregarle un Oscar honorífico a Armando del Río por sus palabras contra el programa y en las que el actor tuvo que salir al paso tras una llamada telefónica por parte del formato de La Fábrica de la Tele.

Las palabras de aprecio de Matamoros a Kiko Hernández

Matamoros se puso sentimental y comentó que, después de ver la confesión de Kiko Hernández del día anterior, le envió un mensaje de apoyo al colaborador y amigo, el cual definió como su mejor compañero en el programa. "Estoy orgulloso de él, orgulloso del programa, orgulloso de la función que ha cumplido este programa en muchas direcciones", exponía el colaborador. "Me parece un broche perfecto para decir adiós con este alegato a la libertad, al derecho de elegir y al derecho de conducir tu vida por los caminos que tú creas más convenientes y más interesantes", comentó, valorando la iniciativa que siempre ha tenido 'Sálvame' por querer abordar ciertos temas sociales.