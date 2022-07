Kiko Matamoros ha visitado Viva la vida para dar el testimonio de su experiencia y aclarar todas las dudas que han surgido a raíz de su paso por Supervivientes 2022. Emma García ha destacado el coraje que hay que tener para ir al programa de Bulldog TV, pero, sobre todo, ha querido mencionar la valentía que tuvo el concursante para ir al formato en proceso de un tratamiento de desintoxicación.

"Era algo que había iniciado un mes antes por necesidad física, una necesidad casi vital", desveló. El colaborador de 'Sálvame' llevaba "50 años" consumiendo cocaína y la presentadora del espacio de Cuarzo producciones le ha preguntado si tuvo "mono" durante los meses que estuvo en Honduras, a lo que él ha contestado que no: "Llevaba mes y medio sin consumir y, además, sabía que me venía muy bien el meterme en la isla porque era imposible tener ni una tentación ni absolutamente nada".

EmmaGarcía, en 'Viva la vida'

El exconcursante ha desvelado que en la isla no tuvo mono de consumir la droga porque "es una dependencia más psicológica que física". Asimismo, ha asegurado que "iba esperanzado" y se lo tomó como un reto personal en el que se ponía a prueba a sí mismo. "Soy muy consciente de lo que me juego y del compromiso que tengo conmigo y con la gente que me quiere. Tengo la firme determinación de cumplirlo y llevarlo hasta el final", aseguró en directo.

Kiko Matamoros y los efectos de las drogas

"El problema fundamental no es tanto las vidas que siega de golpe, sino los daños colaterales y cómo modifica el comportamiento de las personas al punto que arruina su vida, sus relaciones personales, profesionales...", empezó explicando. La presentadora le ha cuestionado si alguna vez tuvo miedo a morir debido al consumo, pero el comunicador ha revelado que su suerte ha sido que su adicción "no haya sido una necesidad para funcionar".