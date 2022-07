El concurso de Kiko Matamoros en 'Supervivientes 2022' se tornó como la arma arrojadiza perfecta para que sus compañeros de plató se levantasen contra él. Sin embargo, su vuelta a España se tradujo en un inevitable enfrentamiento plagado de acusaciones contra Lydia Lozano. Con el paso de los días, su entrevista en 'Viernes deluxe' se dilucidó con el fin de la cruzada entre ambos.

La pregunta de Conchita era de lo más clara: "¿Crees que Lydia Lozano se ha acercado a tu novia para sacarle información íntima?". El colaborador aseguraba que no lo pensaba, aunque la poligrafista determinó que, horas antes, afirmaba todo lo contrario. De hecho, hubo un contundente reproche por boca de María Patiño: "Veníamos con fuegos artificiales y nos hemos quedado con un petardillo".

Lydia Lozano, en 'Viernes deluxe'

"Yo, si le he hecho daño a Lydia por un juicio que he hecho yo y no es acertado, le pido perdón públicamente", sentenció Matamoros. El plató se caía en aplausos, con Lozano llevándose las manos a la cara para evitar el llanto sin éxito: "No tengo nada que decir", respondía. Como era de esperar "aceptó" las disculpas de su compañero. "Me he dado cuenta de que verdaderamente ha estado a su lado", añadía en relación a Marta López Álamo, su novia.

Los últimos encontronazos de Matamoros y Lydia Lozano

El exconcursante del reality de Bulldog TV volvió al plató de La Fábrica de la Tele con fuerza después de su paso por Honduras. La intención de zanjar todas sus cuentas pendientes acabó con un gran encontronazo con la que llevaba siendo su compañera muchos años. En pleno directo, le llegó a amenazar delante de todos sin pensárselo dos veces: "¡Te voy a demandar!". Una afirmación causada porque la colaboradora aseguró que Matamoros había tenido unas palabras muy desagradables hacia Mariana Rodríguez durante el reality.

Las discusiones entre ambos colaboradores no cesaron, ya que el tertuliano aseguraba que su compañera había traicionado a la dirección del programa. A pesar de la negativa por parte de la periodista, el exsuperviviente expuso que tenía audios que demostraban la culpabilidad de la comunicadora. A esta polémica se le sumaba el hecho de que consideraba que, durante su ausencia, Lozano había estado utilizando a su pareja.