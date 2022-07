La guerra entre Kiko Matamoros y Mariana Rodríguez se recrudece con el paso de los días, dejando claro que una reconciliación se torna del todo imposible. Ante los comentarios del colaborador respecto a la procedencia de la influencer en 'Supervivientes 2022', la dirección de 'Sálvame' decidió sentarlos cara a cara, protagonizando una brutal discusión que incluso hizo sentir violentos a una parte de los espectadores; de hecho, fue necesario pedir paz.

Mientras seguía debatiéndose si Mariana hablaba de actitudes "vergonzosas" refiriéndose a Kiko o al conjunto de los españoles que votaban para salvar en el reality, los ánimos se comenzaron a caldear demasiado: "Te encanta humillar, te encanta poner a la gente a llorar", decía la exconcursante. Instantes después, Matamoros se levantó y abandonó el plató del formato de La Fábrica de la Tele, relatando que no tenía por qué aguantar una "manipulación" como tal.

'Sálvame naranja'

María Patiño se fue detrás de él para evitar su partida, aunque no fue la única que dejó atrás su sillón. La influencer, visiblemente indignada, se acercó a su interlocutor mientras gritaba a muy pocos centímetros de la cara de Matamoros; de hecho, tantas voces juntas hacían complicado entender lo que se estaban diciendo, así como las acusaciones mutuas que se vertían constantemente.

Poco después, los ataques provocaron la ira de Mariana mientras perseguía a Kiko, motivando que Terelu Campos tuviese que contenerla y pedir a todos que parasen. "O sea, se acabó. Se pueden decir las cosas de muchas maneras. ¡No hay que ponerse encima de nadie: ni un hombre encima de una mujer ni una mujer encima de un hombre aquí!", sentenció.

Problemas por la expresión "condón usado"

En este sentido, la influencer no paraba de llorar completamente enrabiada mientras mantenía que ella estuvo "mal en su casa" porque Matamoros habría utilizado el término "condón usado" hasta en "siete ocasiones" para referirse a ella. Instantes después, unas palabras de María Patiño funcionaron para apaciguar los ánimos: "No es ni racista ni... ¡No lo es, no lo es!", comentaba la presentadora.