Nuevo capítulo en la guerra familiar entre la familia Pantoja. En la tarde del 5 de julio, el plató de 'Sálvame' volvía a arder después de las declaraciones de Irene Rosales en 'Viva la vida'. La mujer de Kiko Rivera decidió sincerarse en el programa de Emma García y aclarar en qué punto se encontraba la relación con Anabel Pantoja. De hecho, la tensión se ha hecho patente en sus últimas intervenciones televisivas.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Ahora ha sido el propio Kiko Rivera a través de su cuenta de Instagram quien le ha contestado a su prima. "Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme", empezaba escribiendo el cantante. "Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz". ¿Cómo reaccionará la sobrinísima ante las duras palabras de su primo?

El origen de estos comentarios tiene que ver con lo que se ha hablado desde los platós de televisión: "Yo me quiero mantener al margen, pero hablo con ella y le he dado un consejo. No tiene que salir todo públicamente. Es verdad que ella recibió un mensaje de su primo y le dije 'a lo mejor tu primo se enfada porque cualquier cosa la cuentas con tus compañeros...' Y eso refuerza el enfado de Kiko", sentenció Rosales.

En pie de guerra

Precisamente, esas declaraciones no le sentaron nada bien a la sobrina de Isabel Pantoja, "harta" de que se le acuse de filtrar información sobre su familia. "Estoy hasta el mismísimo, si se piensan que filtro, cuento y digo no es así, ese mensaje lo tengo guardado y podría sacarlo porque está en mi poder. A mí se me dejó claro que ahora no quiere saber nada, me preguntan y para negarlo tres meses, soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo", aseguraba Anabel.