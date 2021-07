El domingo 4 de julio, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en la que Jordi González y el resto de los presentes recibieron a Omar Sánchez después de su expulsión del reality. Una ocasión que el programa aprovechó para mostrar el enfrentamiento que su novia Anabel Pantoja protagonizó con Kiko Rivera en 'Sábado deluxe' y que supuso su ruptura, y sobre el que el canario tuvo ocasión de pronunciarse.

Omar Sánchez, atento a la discusión de Anabel Pantoja y Kiko Rivera en 'Supervivientes'

"Tú antes matabas por mí, ahora no", recordó Rivera en el encuentro con su prima, tal y como recogía el resumen preparado por el equipo de 'Supervivientes', en el que también se mostró cómo el DJ le proponía a Pantoja que fuera "a mi casa a que te enseñara las cosas", puesto que "tienes el derecho de saber por qué yo actúo de esta manera". "Si tú vienes a mi casa y ves las cosas que yo tengo y por tus adentros no se mueve nada, es que tú a mí no me quieres", lanzó el sevillano, que incluso tachó a la colaboradora de "egoísta" cuando reconoció que "no quiero entrar" en la disputa entre madre e hijo.

"Desde hace ocho meses no quiero ni un puto problema", aseguraba tajantemente Pantoja, antes de abandonar el plató. Un encuentro que concluyó con una fría despedida entre ambos, a pesar de que Rivera aseguraba que "yo siempre te voy a querer". "Lo único que necesito es a ti", aseguraba Rivera, antes de poner fin al encuentro con un beso en el que, además, añadía que "ya depende de ti". Dichas imágenes parecieron dejar un tanto tocado a Sánchez, cuya expresión era muy seria al concluir el vídeo y poder pronunciarse al respecto. "Me parece un poco duro, porque ella quiere mucho a su primo", manifestó el canario.

"No sé qué va a pasar"

"No voy a entrar en un debate sobre esta relación de ellos dos, que tienen que solucionar", aseguró Sánchez, quien "por mi parte, quiero mucho a Kiko también, siempre me ha tratado superbien". "Yo sé que él la quiere mucho", manifestó el concursante, tras lo cual González comentó el hecho de que, al organizar su boda con Pantoja, quizás esos problemas familiares les pusieran las cosas difíciles. "Él supuestamente es el padrino y a ella le encantaría, porque es como su hermano, pero no sé qué es lo que va a pasar", confesó Sánchez, para después afirmar que "es duro, pero yo con ella estoy a muerte, es todo lo que sé". "Veremos qué pasa", concluyó el canario.