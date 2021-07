Desde que Kiko Rivera emprendió acciones legales contra su tío, Agustín Pantoja, Irene Rosales ha tenido que lidiar en 'Viva la vida' con toda la información relacionada con dicha denuncia. El pasado 3 de julio de 2021, la mujer del cantante hablaba de cómo fue la instancia en la que Isabel Pantoja se presentaba en los juzgados para declarar, aunque su intervención podría no haber resultado de mucha ayuda en el caso.

Kiko Rivera

"Es un proceso todavía largo. Le han recomendado a Kiko que se mantenga al margen públicamente para hacerlo bien", empezaba diciendo la colaboradora del programa de Telecinco, tras afirmar que la tonadillera se acogió a su derecho de no declarar contra su hermano. En el plató de 'Viva la vida', José Antonio Avilés aseguraba que lo que había ocurrido en los juzgados había sido un "fracaso" para Kiko Rivera.

"Cuando yo me refería a que había sido un fracaso, me refería a que había expectativas de que Agustín Pantoja cometiese algún tipo de error. La demanda de Kiko está muy bien fundamentada, pero puede ser que no se sostenga finalmente", explicaba el colaborador de televisión, explicando por qué no veía un buen futuro a la denuncia realizada por el cantante hacia su tío. "No ha dado tiempo a que pase aun nada. Todavía quedan personas por testificar", replicaba Irene Rosales, sin dar nada por hecho.

Callados

El 2 de julio de 2021, Paloma García-Pelayo arrojaba luz en 'El programa del verano' sobre lo que había pasado en dicha instancia y tampoco se mostraba muy optimista al respecto. "Para Kiko no fue bien, Isabel Pantoja se acogió a su derecho de no declarar, y Agustín Pantoja se negó a responder las preguntas del abogado de Kiko Rivera", explicaba la periodista, añadiendo que el marido de Irene Rosales sí había respondido a todas las preguntas que se le hicieron.