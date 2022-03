Kiko Rivera sigue dejando claro que no quiere volver a retomar la relación con su madre. Por si fuera poco, el cantante ha utilizado una historia de Instagram donde se ha manifestado tras el juicio que sentó en banquillo a Isabel Pantoja por un delito de insolvencia punible. Allí, el sevillano se ha despachado sobre la situación en la que se encuentra la relación entre madre e hijo.

Kiko Rivera en 'Cantora: La herencia envenenada'

El DJ publicó en la red social lo mal que lo estaba pasando en ese momento: "Soy humano, tengo corazón. No fue un momento precisamente bonito", comenzaba. Aunque dejó claro que espera que su madre pueda salir indemne de este proceso judicial, empezó a lanzar dardos cuando deseó que cambie su entorno de influencia: "Ya es hora de que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar y, aunque le duela, separarse de quien no le hace bien".

Aunque todo empezó con un anhelo de posible reconciliación, el hermano de Isa Pantoja no tuvo problemas para distanciarse de su familia, incluso en estos momentos tan duros: "No se equivoquen, yo ya no formo parte de esta familia, pero esto no quita que fuese un día de mierda". No obstante, aunque muestre claras diferencias por la tonadillera, parece que todavía sigue teniendo un hueco en el corazón para ella: "Aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre", concluía Rivera.

Irene Rosales defiende a su suegra

Irene Rosales ha sido preguntada por el asunto, a lo que no ha dudado en defender a su suegra, incluso con mejores palabras que su marido: "Han sido muy injustos, podían haber hecho el trabajo más fácil y mejor. Se merecía como persona humana haber tenido una buena entrada y no ese acoso. Siempre la cogen de cabeza de turco para todo", decía indignada la mujer de Kiko Rivera, que le deseaba a Pantoja suerte en estos duros momentos.