La relación entre la Justicia e Isabel Pantoja vuelve a televisarse, a consecuencia de su comparecencia en dependencias judiciales. La Fiscalía solicita un total de tres años de prisión, motivo por el que tomó asiento en el banquillo durante la mañana del 22 de marzo. Sin embargo, la cantante rompió a llorar al inicio, mientras el juez trataba de consolarla.

Isabel Pantoja, entrando en dependencias judiciales

Los matinales de la pequeña pantalla acudieron a la localidad de Marbella para captar la entrada de Pantoja en los juzgados. De hecho, fue la periodista Nuria Chavero quien aseguró en 'El programa de Ana Rosa' lo que había ocurrido. "La cantante llegaba de riguroso negro con sus míticas gafas de sol, su pelo recogido y agarrada del brazo de su hermano Agustín", comenzó exponiendo, a quien "perdió" a consecuencia del tumulto.

"Dentro de la sala, la cantante no ha podido aguantar la presión y ha roto a llorar", confirmaban desde el formato de Unicorn Content. Cabe destacar que estaba citada en la Ciudad de la Justicia de Málaga para dar explicaciones sobre el presunto delito de insolvencia punible que se le imputa.

De esta manera, la tonadillera habría vuelto a revivir uno de sus momentos más complicados, con ese paseíllo rodeada de periodistas. No obstante, el retraso de la vista no tiene nada que ver con las lágrimas de Isabel Pantoja, sino que se debió a un fallo informático que no permitía que se grabase la sesión en vídeo.

Fran Rivera no siente tristeza y carga contra Isabel Pantoja

Fran Rivera se encontraba en la mesa de colaboradores de 'Espejo público' cuando comenzó a tratarse el asunto: "Yo no me alegro del mal que le pase a nadie, pero tampoco me pongo trite. [...] Esta mujer no es buena, yo vengo diciéndolo mucho tiempo. Todo lo que le pase se lo merece", sentenció. A continuación, Susanna Griso se mostró tajante: "Esta mujer es una delincuente condenada como tal", respondió.

La periodista se preocupó de conocer cómo Rivera estaba viviendo esa situación: "Lo veo con cierto agrado. Que te den la razón después de tantos años es agradable", aseveró. Instantes después, la conversación se tornó hacia las constantes declaraciones poco conciliadoras que Kiko Rivera hizo sobre ella en los platós de televisión con sus duras intervenciones.