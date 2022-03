Nueve años después de su salida de prisión, Isabel Pantoja se volvía a sentar en el banquillo. La cantante fue llamada a declarar por la Justicia con motivo de un posible delito de insolvencia punible. La prensa, que la esperaba a la puerta de los Juzgados de Málaga, se aglutinó en el interior de la sala, esperando conseguir la mejor fotografía.

Anabel Pantoja, en 'Sálvame'

Ya desde su cuenta de Instagram, Anabel Pantoja denunciaba la actitud de los periodistas. Horas más tarde, la joven pudo expresarse en 'Sálvame': "Creo que hoy se han pasado y se han superado los límites", decía. Acto seguido hacía una reflexión envenenada: "Creo que la Justicia tiene que ser justa para todos los españoles", se expresaba.

La colaboradora calificó la entrada de su tía a los Juzgados de Málaga como "indignante" y "humillante": "Creo que no se le ha tratado como una persona que va a un juicio a declarar, se la ha tratado como a una delincuente", decía, enfadada. Pantoja comparó la actitud de la prensa con quien va a un "zoológico y empieza a echar fotos": "Me da tanta vergüenza la Justicia y que tengamos esto", concluía.

"Mi tía parecía Bin Laden"

La joven se pronunció, en primer lugar, en 'Sálvame Lemon Tea": "No me encuentro bien. No puedo mirar las imágenes, lo siento, porque se me remueven muchísimas cosas. A una persona que quiero no la quiero ver en esa situación", decía. Pantoja tachó de "lamentable" la situación: "Mi tía parecía, como dice Belén Esteban, Bin Laden", añadía.

Anabel Pantoja apuntó que se había tratado de una "humillación" hacia su tía, una "exposición" que no había visto nunca. "Quieren a una Isabel Pantoja llorando, conmocionada y tal. ¿Por qué no se ha hecho con otros personajes?". decía. "Han esperado a que se rompa. Ahí sí la prensa ha tenido la culpa", sentenciaba.