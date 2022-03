Horas después de que Isabel Pantoja se presentara en la Ciudad de la Justicia de Málaga, su hija Isa Pantoja intervenía de nuevo en Telecinco tras hablar en 'El programa de Ana Rosa' por la mañana. En aquella ocasión, la hija de la tonadillera formaba parte de la lista de colaboradores de 'Ya son las ocho', programa que abandonó entre lágrimas tras hablar de lo que había vivido su madre esa jornada.

Sonsoles Ónega habla con Isa Pantoja en 'Ya son las ocho'

"Me he intentado poner en contacto con mi prima, que creo que es la persona que sí que puede hablar con mi tío Agustín, y hasta donde tengo entendido, está bien", confesaba Pantoja, sobre su madre, para después añadir que "hay otra persona que sí sabe cómo se encuentra ella y estaba en casa, más tranquila". La colaboradora reconoció que "pensaba que no iba a ir y no me lo esperaba", por lo que "me ha impresionado mucho" ver a su madre en el juicio. "Lo que me ha hecho sufrir más es verla en sala. Ahí ha sido cuando me he venido abajo", reconoció la hija de la artista, preocupada especialmente por "su estado anímico. No le viene nada bien esa exposición en sede judicial, me parece innecesaria".

"Aparte de que ella reviva lo que sufrió hace diez años, a mí también me hace recordar muchas cosas. Aunque yo era pequeña, me acuerdo de lo que se decía en la tele, ese juicio paralelo que se le hizo", manifestó la colaboradora. Pantoja quiso dejar claro que "me tiene a mí y a más gente, no solo a mi tío Agustín", aunque "podemos ayudar hasta cierto punto, pero no como quisiéramos porque, desgraciadamente, tiene una depresión y es una enfermedad". "Necesita ayuda profesional y no sé hasta qué punto es verdad que la tiene. Quiero pensar que sí, pero realmente no hay manera de que lo pueda saber, porque la única vía que tengo es lo que cuentan en televisión", añadía Pantoja, al respecto, tras lo cual señaló que "el problema es que ella no quiere tener contacto".

"He hecho todo lo posible para estar con ella"

El equipo de 'Ya son las ocho' se dirige hacia Isa Pantoja, fuera de las cámaras

La colaboradora manifestó que "más no puedo hacer", puesto que "es una persona que, ahora mismo, está pasando por una situación complicada y tiene a quien quiere tener a su lado". "Yo no le puedo ayudar con todas las cosas que tiene y que no ha superado", reflexionó la hija de la tonadillera. Asimismo, Pantoja admitió no estar preparada para volver a ver a su madre en prisión, dado que "no me he enterado de nada de esto y no quiero enterarme, porque no soy consciente yo tampoco". "Me parece increíble que la historia se vuelva a repetir", reconoció Pantoja, "tranquila conmigo misma, como hija, porque he hecho todo lo posible para estar con ella".

"Sin embargo, creo que todavía podría hacer algo más, pero lo voy a hacer a mi manera, sin anunciar nada", matizó la colaboradora que, tras la publicidad, había desaparecido. "Se ha levantado de la mesa, porque estoy viendo a la pobre que se ha echado a llorar y no ha parado, sigue llorando ahí", aclaró Miguel Ángel Nicolás, señalando hacia las cámaras. "Que se tome su tiempo. Esto es para pasarlo bien, entretenerse y no pasar un mal rato", soltó Sonsoles Ónega, quien manifestó a su compañera que "eres libre para, directamente, si quieres, abandonar el plató, que no lo vamos a tener en cuenta", opción que habría tomado la colaboradora ante el gesto de despedida de la presentadora.