La exclusiva de Kiko Rivera era un secreto a voces. Sin embargo, la dureza con la que el DJ ha hablado de Anabel e Isa Pantoja ha fracturado, todavía más, la relación entre los tres miembros de la familia. Quizás lo más sorprendente de sus declaraciones han sido las tiernas palabras con las que habla del encuentro con su madre en Cantora, un acercamiento provocado por la muerte de su abuela doña Ana.

"He pasado un año y medio creyéndome las patrañas que me ha dicho mi prima, que lo único que quería era que se arreglara todo, y me parece que poco ha querido", aseguró Rivera en una entrevista publicada por la revista Lecturas. De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja manifestó su malestar con la colaboradora de 'Sálvame' y subió el tono de sus declaraciones: "Mienten todos. ¡No lo voy a aguantar! Esta es una guerra vergonzosa", sentenció.

Al ser preguntado por la polémica boda y su relación con Anabel Pantoja, el artista criticó la actitud de la influencer: "Su comportamiento estos últimos años ha sido pésimo. ¡Me importa un carajo la boda!", aseguró. No contento con eso, también lanzó una amenaza directa a su prima: "Si me vas a dejar de mentiroso, tenemos una guerra".

"Mi prima y mi hermana no tienen oficio ni beneficio"

Isa Pantoja también salió mal parada de la dura entrevista del DJ, quien le reprochó que estuviera más cerca de su prima: "No le conviene. Cada uno mira por su culo. Si no te quieres poner en contra mío, mejor calla, pero no te pongas a favor de la mentira porque te voy a pillar. No dice la verdad", aseguró, mostrándose muy molesto con su hermana tras quedarse en la celebración de la boda.

Quizá la parte más dura del testimonio de Rivera llegó cuando se refirió a la vida profesional de ambas: "Mi prima y mi hermana no tienen oficio ni beneficio. Isa va por las mañanas a un programa a hablar casi siempre de la familia, pero ni mi prima ni mi hermana interesan", dijo al ser preguntado por las constantes apariciones televisivas de ambas.

Su reconciliación con Isabel Pantoja

"Lo único que me interesa a día de hoy es arreglar las cosas con mi madre", confirmó el hijo de la tonadillera. Para él, su visita a Cantora fue un momento muy especial y lo recuerda con gran cariño: "No lo puedo explicar, nos vimos y salimos corriendo a abrazarnos", relató. Pese a esto, aseguró que la vio "emocionalmente" mucho peor, por lo que quiere terminar con sus conflictos judiciales, tanto con ella como con Agustín Pantoja: "Esa demanda la voy a quitar. Vamos a empezar de cero. He parado la venta de Cantora. Le perdono el dinero", sentenciaba.