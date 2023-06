Kim Cattrall volverá a ser Samantha Jones en 'And Just Like That...'

Por Cèlia Gallego |

No sabemos si se habrá congelado el infierno, pero algo gordo (y con muchos ceros) debe haber pasado porque Kim Cattrall va a aparecer en 'And Just Like That...'. La actriz, a la que actualmente podemos ver en 'Cómo conocí a tu padre', volverá a interpretar a Samantha Jones a reunirse con las chicas de 'Sexo en Nueva York' en el final de la segunda temporada del reviva de Max.

Kim Cattrall como Samantha Jones en 'Sexo en Nueva York'

Sin embargo, la "reunión", si se puede llamar así, durará poco porque se tratará de una sola escena que, según Variety , Cattrall grabó el pasado 22 de marzo en la ciudad de Nueva York, sin ver ni hablar con el productor de la ficción, Michael Patrick King, así como con ninguna de las protagonistas de la serie, incluidas, por supuesto, Sarah Jessica Parker , con quien mantiene una agria relación desde hace años.

En la escena en cuestión, Samantha, cuya ausencia la serie justificó con que se había mudado a Londres, mantendrá una conversación telefónica con Carrie Bradshaw. Recordemos que, en la primera temporada del revival, Carrie explicó que Samantha le había dejado de hablar después de que decidiese prescindir de sus servicios como publicista y desde entonces se comunicaban de vez en cuando, y en momentos muy específicos, mediante mensajes de texto. Y, justo al final de la temporada, quedaron en verse para hablar de su distanciamiento.

A pesar de que su aparición será mínima y de que no hay visos de continuidad, la noticia seguramente alegrará mucho a los fans de 'Sexo en Nueva York' que llevan reclamando la participación de Cattrall desde que se supo que no estaba vinculada al proyecto y, de hecho, no quería no oír hablar del tema de volver a compartir pantalla con sus ex-compañeras.

¿Diferencias irreconciliables?

La mala relación entre Cattrall y Parker se remonta a 2016, cuanto Cattrall decidió no formar parte de la tercera película de 'Sexo en Nueva York' porque consideraba que no hacía justicia a su personaje. Su decisión provocó una disputa pública con Parker que se agudizó tras la muerte del hermano de Cattrall.

Con este panorama, cuando King y Parker decidieron continuar 'Sexo en Nueva York' con una nueva serie, ni siquiera intentaron ponerse en contacto con Cattrall y decidieron suplir su ausencia con nuevos personajes. "No le pedimos que fuera parte de esto porque dejó claro que eso no era algo que quisiera hacer, y ya no nos sentíamos cómodos, por lo que no se nos ocurrió", afirmó Parker durante una entrevista.

No obstante, Casey Boys, presidente y director ejecutivo de contenido de HBO y Max, decidió ponerse en contacto con Cattrall por su cuenta el invierno pasado mientras se rodaba la segunda temporada y, no sabemos cómo, consiguió convencerla para volver a calzarse los stilettos de Samantha.