'La Casa de Papel': Todas las claves del final de la Parte 4. ¿Qué es el Plan París?

Como el atraco a la Casa de Moneda y Timbre se llevó a cabo en dos temporadas de 'La Casa de Papel', todos pensábamos que el del Banco de España haría lo mismo siendo la Parte 4 su resolución. Pero no ha sido así. El 3 de abril se estrenó esta nueva temporada que ha decepcionado a muchos espectadores al no contar con un final cerrado, algo de lo que ya nos habían advertido, pero no esperábamos que fuese tan abierto. Esta temporada la recordaremos por tres grandes claves: la muerte de Nairobi, el Plan París por recuperar a Lisboa y el caos que Gandía provoca en el Banco de España. Estos dos últimos puntos están muy unidos en el capítulo final, pero vayamos paso por paso para conocer cómo ha acabado esta Parte 4 que nos deja claro que habrá una 5ª aunque todavía no se haya confirmado.

El Profesor explica el Plan París en 'La Casa de Papel 4'

Desde el momento en el que el Profesor descubre que Lisboa está viva y está siendo interrogada por la Policía, su prioridad deja de ser su banda dentro del Banco de España para poner todo su empeño en liberar a su pareja. Para ello, consigue que un topo en la carpa le muestre un reloj y le diga la palabra "París" a la detenida para que esta entienda que se activa el Plan París. Era el as bajo la manga que guardaban los dos por si alguno era detenido.

Mientras, el interior del Banco de España está apagando constantes fuegos durante la temporada, y más desde que Tokio dio un golpe de estado a Palermo para quedarse ella al mando. Por venganza, él consigue que Gandía se libere de sus esposas, quedando libre el violento jefe de seguridad que resulta ser un asesino: secuestra a Tokio, mata a Nairobi y tiene la intención de seguirlo haciendo con todos uno por uno.

Se activa el Plan París

El Profesor, que ha pasado por una etapa de bloqueo absoluto, vuelve a ser el de siempre, ilusionándose por activar el Plan París. Para llevarlo a cabo necesita la ayuda de los servios, la de un grupo de mineros asturianos, la de la banda de atracadores y lo más importante: que Gandia continúe con vida, algo que se complica cuando Tokio intenta matarle por liberarse del secuestro. El Profesor explica que es imprescindible para el plan que no muera y, aunque por ahora no se entiende la razón, todos aceptan por muchas ganas de tengan de torturarle y acabar con él.

Lisboa llega a la Audiencia Nacional en el final de 'La Casa de Papel 4'

El plan continúa con Lisboa saliendo de la carpa para ir a los juzgados a declarar. Estos mineros habían estado cavando un túnel desde un restaurante chino hasta la Audiencia Nacional, concretamente hasta su parking, que es donde menos escolta policial hay, y esperar ahí a Raquel Murillo que llegaría con el furgón. Una vez los servios han cambiado las cintas de seguridad del aparcamiento, los mineros pueden construir una pared falsa donde esconderse.

El cambiazo en el parking de los juzgados

Comienza la declaración de Lisboa y cuenta absolutamente toda la verdad. Toda. Su relación con el Profesor, cómo se inició el atraco del Banco de España, cómo hacen para acceder el oro, cómo lo funden... El plan actual consiste en aburrir al juez con tecnicismos y ganar tiempo para que esta declaración se alargue y se convoque una segunda sesión para el día siguiente; ganando los mineros tiempo para seguir con su función durante esa noche. Cuando al día siguiente vuelven al furgón la detenida y los policías, los mineros se hacen pasar por jueces que paralizan a los agentes y hacen el cambiazo quedándose con Lisboa y dándoles a una peluquera secuestrada.

Y aquí donde empieza a casar todo. Con Lisboa liberada, los atracadores en el Banco de España obligan a Gandía a llamar a la Policía para decir que ha matado a Nairobi y Tokio (aunque lo de esta última no ha ocurrido) y necesita un helicóptero en la azotea para huir. Sin embargo, cuando lo pidan al ejército, quien atienda la llamada será el Profesor, que enviará este helicóptero (habiéndolo conseguido del mercado negro) pero con Marsella a los mandos y con Lisboa en el interior. Al llegar, Denver sale a la azotea vestido de negro y con la cara tapada fingiendo ser Gandia, evitando así cualquier disparo.

Gandía, mientras Helsinki le cura la herida al final de 'La Casa de Papel 4'

El helicóptero que sobrevuela el Banco de España despliega una cuerda que supone ser para que suba el de seguridad, pero realmente solo desciende Lisboa. Cuando entra al interior, se alegra de ver a todos sus compañeros y amigos y juran que "esta guerra la ganaremos por Nairobi". Mientras, el cuerpo de Policía se lleva las manos a la cabeza al ver que no solo no han rescatado a Gandía, sino que la banda recupera a una de las suyas.

Sierra descubre dónde está el Profesor

A todo esto, Tamayo obliga a Sierra a que dé la cara por las torturas que le hicieron a Río llegándole a enterrar vivo. Su función sería hacer de cortafuegos para dejar limpias las instituciones mientras ella pierde su puesto, pero le aseguran que ni irá a la cárcel ni dejará de recibir un sueldo. Sierra alucina pero accede, y en plena rueda de prensa admite que todo lo que ocurrió con Río es cierto. Eso y mucho más. Pero no se iba a quedar ahí. La inspectora informa a la prensa de que la policía sabía todo esto, al igual que el Centro Nacional de Inteligencia y el Ministerio del Interior porque el gobierno daba las órdenes.

Alicia Sierra, al final de 'La Casa de Papel 4'

Sierra no se queda de brazos cruzados y se venga de este modo de los suyos, quedándose en busca y captura. Ahora puede ser más peligrosa que nunca, porque quiere seguir con la investigación, pues cae en que Antoñanzas era el topo y sigue todos sus pasos hasta dar con el Profesor. La última escena de la temporada es ella encontrándose con él y apuntándole con una pistola. ¿Se aliará a la banda de atracadores para vengarse de los que fueron sus compañeros en el Cuerpo de Policía?

¿Qué pasará?

Lo que queda claro es que tiene que haber una quinta temporada en la que imaginamos que concluirá este atraco al Banco de España. Por un lado han recibido ayuda, a Lisboa, pero han perdido a otra integrante, Nairobi. Precisamente esta muerte les hará más fuertes y les cargará de motivación, pues ahora quieren llegar más lejos por ella. ¿Cómo seguirá el atraco? ¿Conseguirán salir del Banco? ¿Tendrá el Profesor un plan por si le pillaban como ha ocurrido con Sierra? Tendremos que esperar a que llegue la quinta temporada, algo que parece que tardará en ocurrir.