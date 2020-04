'La Casa de Papel': El Niño o El Dani, nombres con los que nacieron personajes como Río o Berlín

Cuando Álex Pina comenzó a crear 'La Casa de Papel' había muchos elementos que nunca sospecharía en lo que se acabarían convirtiendo en pantalla, del mismo modo que no se podía imaginar que aquella serie que se estrenó en Antena 3 acabaría dando el salto como fenómeno internacional en Netflix. Se fue dando un baile de personajes para definirlos y se plantearon múltiples posibilidades hasta decidir darles nombres de ciudades.

Los nombres originales de 'La Casa de Papel'

Sin embargo, durante mucho tiempo los protagonistas tuvieron otros nombres. El director de la ficción, Jesús Colmenar, ha desvelado en las redes sociales de la productora Vancouver Media el look & feel que manejaba el equipo técnico y creativo en los inicios de 'La Casa de Papel', un dossier que sirve para establecer la estética de un proyecto audiovisual. En el documento se observa que, por entonces, Tokio todavía no era Tokio, sino que el personaje interpretado por Úrsula Corberó conservaba su nombre real, Silene, y no tenía apodo.

Si bien el Profesor ya había sido bautizado con su alias, Río (Miguel Herrán) era conocido como El Niño. A Berlín (Pedro Alonso) le denominaban El Dandi, sobrenombre que sin duda encaja con la personalidad del personaje. Por su parte, Denver (Jaime Lorente) se llamaba El Liti y a Moscú (Paco Tous) le pasaba como a Tokio y conservaba el nombre original del personaje, Agustín. En este sentido, Raquel (Itziar Ituño), Mónica (Esther Acebo), Alison (María Pedraza) y el Coronel (Juan Fernández) mantuvieron sus nombres hasta el final, antes de que las dos primeras se integraran en la famosa banda de atracadores.

Rumbo a la temporada 5... y más allá

Resulta interesante analizar el documento porque se observa que los creadores de 'La Casa de Papel' tuvieron claro desde el principio la estética y personalidad de los protagonistas. La ficción ha evolucionado enormemente a lo largo de las cuatro primeras temporadas y, de hecho, sus creadores tienen claro que van a seguir trabajando más allá. En una entrevista para FormulaTV, Álex Pina confirmó que las tramas de la parte 4 no quedan totalmente cerradas, abriendo la puerta al futuro de la primera serie española galardonada con un Emmy Internacional.