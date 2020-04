¿Ha muerto Nairobi en 'La Casa de Papel'? Así se ha resuelto la incógnita en la Parte 4

El final de la Parte 3 de 'La Casa de Papel' nos dejó con el corazón un puño y con la cabeza llena de dudas. ¿Traicionará ahora Lisboa a la banda? Recordemos que la que fue la inspectora Murillo es atrapada por la policía haciendo creer al Profesor que ha muerto. ¿Qué ocurrirá entre Río y Tokio? Después de todo lo que han hecho el uno por el otro, él quiso poner fin a la relación. ¿Está Nairobi muerta? El personaje interpretado por Alba Flores cerraba temporada recibiendo un tiro después de que la inspectora Sierra le tendiese una trampa usando como cebo a su hijo.

Nairobi y Estocolmo en 'La Casa de Papel'

Durante este tiempo ha habido especulaciones de todo tipo respecto al futuro de Nairobi. Por un lado están los que creen que es imposible que este personaje muera, pero por otro también están los que recuerdan que en esta ficción cualquiera puede morir en el momento más inesperado. El misterio ya se ha resuelto. Desde el 3 de abril ya está disponible la Parte 4 de la serie de Netflix que arranca justo donde terminó la anterior.

Bogotá, Helsinki y Tokio corren trasladando el cuerpo de Nairobi por el interior del Banco de España mientras la voz en off del personaje de Úrsula Corberó narra: "Todos llevamos un francotirador apuntándonos al corazón, pero el terror de verdad llega cuando esa bala no te da a ti y se lleva por delante a una persona que amas". Con la ayuda de más integrantes, intervienen para curar a su compañera mientras su presión arterial baja y le realizan una transfusión de sangre.

"Prefiero vivir en la cárcel. No me quiero morir aquí"

Helsinki localiza la bala en el interior de Nairobi: está detrás de la séptima costilla, en la parte baja del pulmón. Pero justo en ese instante, la herida de bala siente que le cuesta respirar hasta el punto en el que casi se ahoga y se ven obligados a punzarle el cuello, momento en el que ella da una bocanada con la que todos se tranquilizan por un instante. Pero ella no puede más, sabe que está muy grave y pide que le entreguen a la policía: "Prefiero vivir en la cárcel. No me quiero morir aquí".

Llega el momento en el que hay que dormirle y ella tiene claro que no quiere. Tokio y Helsinki le apoyan y quieren sacarla, pero los integrantes de la banda se amenazan los unos a los otros dividiéndose entre los que están a favor de la salida y los que no. La decisión queda clara cuando Palermo comunica que a Lisboa le han ejecutado, dejando claro que con Nairobi harán lo mismo si la entregan. Ella está muy nerviosa mientras calcula que le tienen que abrir, sacar la bala, extirparle parte del pulmón y hay falta de sangre. Viendo que no hay otra salida, abren la vía de la sedación y se va quedando dormida mientras Tokio se tapa los oídos para no oír los gritos de suplicio de su amiga.

Comienza la operación

Un flashback nos muestra cómo el Profesor les dio lecciones en el pasado por si hay que hacer alguna intervención dentro del Banco de España. Este les decía que en caso de que llegara el momento, "no podéis dudar, no podéis fallar". Así que ya de vuelta al presente, se ponen manos a la obra con la ayuda del Gobernador que tiene ciertas nociones y la de un cirujano que les da indicaciones por videollamada a 7000 kilómetros de distancia, quien ya les advierte de que hay riesgo y le puede costar la vida a Nairobi.

Mientras Estocolmo y Denver buscan rehenes con el mismo grupo sanguíneo de Nairobi, la policía detecta que la banda se está comunicando con el exterior con una señal encriptada, por lo deciden inhibir señales, tumbar Internet y cualquier cosa que vaya por satélite. Por esta razón, en mitad de la operación pierden la señal con el cirujano profesional y tiene que acabar por su cuenta. Finalmente, logran extraer la bala y el trozo de pulmón sin saber si lo han hecho bien, pero después de unas horas en la que está dormida por la sedación, Nairobi despierta. Está viva. Por ahora.